الفن في خدمة زيلينسكي، افتتاح مهرجان كان اليوم بـ 3 أفلام عن أوكرانيا

بين ضوء الكاميرا وصوت المدافع، يفتح مهرجان كان السينمائي ستارة هذا العام لصوت أوكرانيا، في لحظة تتجاوز الفن لتلامس جوهر السياسة والذاكرة.

يوم أوكرانيا

ومع انطلاق مراسم الافتتاح، اليوم الثلاثاء، يخصص المهرجان برنامجًا استثنائيًّا لثلاثة أفلام توثق الحرب الروسية الأوكرانية، ضمن تظاهرة تُعرف باسم «يوم أوكرانيا».

يأتي هذا الحدث بتنظيم مشترك بين بلدية مدينة كان، وفرانس تلفزيون، وBrut.، في رسالة فنية واضحة: «الفن ليس محايدًا عندما يتعلق الأمر بالحقيقة»، وفق موقع المهرجان.

السينما كسلاح مقاومة

البرنامج يبدأ بفيلم زيلينسكي، سيرة ذاتية سينمائية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من إخراج إيف جويلان، وليزا فابنيه، وأريان شامين.

يوثق الفيلم انتقال زيلينسكي من عالم الكوميديا إلى قلب المعركة السياسية، كوجه جديد لقومية أوكرانيا ما بعد السوفيات، ويعرض صورة قائد صاغته التحولات التاريخية والانهيارات الكبرى.

تليه عند الظهيرة عروض فيلم «Notre Guerre» (حربنا)، من توقيع برنار هنري ليفي ومارك روسيل، وهو فيلم أقرب إلى يوميات جبهة، يوثق من الداخل معاناة الجنود والمدنيين في شرق أوكرانيا، ويرصد لحظات المواجهة والخسارة من منظور فرنسي-أوكراني مشترك، ليعيد تعريف الحرب باعتبارها "قضية أوروبية" لا محلية.

أما الختام، فيحمله فيلم «2000 متر إلى أندرييفكا» «2000 Meters to Andriivka» للمخرج مستيسلاف تشيرنوف، الذي يواصل مشروعه التوثيقي عن الحرب من خنادقها الأمامية.

وبعد «20 يومًا في ماريوبول»، يعود تشيرنوف بكاميراه إلى الغابات المحترقة، والطرقات الملغومة، ليروي مأساة الجنود وهم يسعون لاستعادة قرية أندرييفكا، مترًا بعد متر.

مهرجان أم منصة سياسية؟

ولا يخلو اختيار هذه الأفلام في افتتاح كان من دلالات، بل يتجاوز البعد السينمائي إلى اصطفاف رمزي واضح مع الرواية الأوكرانية في الحرب، ضمن تزاوج متكرر بين الثقافة والدبلوماسية.

فالمهرجان لا يكتفي بعرض الأفلام، بل يُعيد تأكيد التزامه بسرد حكايات المعاناة والمقاومة عبر الصورة.

وفي وقت تستمر فيه الحرب للعام الثالث، يوجه «يوم أوكرانيا» دعوة للمشاهدين لاكتشاف كيف يُمكن للسينما أن تكون وثيقة، وموقفًا، وحتى خندقًا.

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