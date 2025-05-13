براتب يتجاوز الـ 165 ألف جنيه، وزارة العمل تغلق اليوم باب التقديم لوظائف بالسعودية

تغلق وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية.

توفير فرص عمل في الخارج

وذلك إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

رواتب الوظائف

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الفرص الجديدة عبارة عدد طبيب استشاري جهاز هضمي، وطبيب استشاري مخ وأعصاب، أن الراتب يصل إلى 12 ألفًا و145 ريالًا سعوديًّا، كل شهر، بالإضافة إلى 400 ريال بدل انتقال.

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