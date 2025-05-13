طلعوه مديون، باريس سان جيرمان يصدم مبابي بعد قرار احقيته في 55 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية أن المعركة القانونية بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، وفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي اشتعلت بعد رحيله عن صفوف العملاق الباريسي عقب نهاية عقده.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد مطلع الموسم في صفقة انتقال حر بعدما رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وحصل مبابي على قرار من اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي بالحجز على 55 مليون يورو مطلع شهر أبريل الماضي من مستحقات باريس سان جيرمان بداعي أحقيته في مستحقات مالية لم يحصل عليها قبل نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

ورد باريس سان جيرمان، مساء الإثنين، بتقديم مستندات ليس فقط للمطالبة بإلغاء قرار الحجز على الأموال لمصلحة مبابي، بل لإثبات أن لاعب ريال مدريد مدين بالمال للفريق الفرنسي.



وقال توماس أزارو الرئيس التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان في تصريحات صحفية: "رفعنا دعوى أمام المحكمة القضائية لإلغاء قرار اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي بدفع 55 مليون يورو"، وستتم مناقشة هذا الإجراء في 26 مايو الجاري".

وأضاف: "مبابي مدين لباريس سان جيرمان بالمال بسبب أساليب المماطلة التي أضرت به قبل نهاية عقده ورفضه خوض المباريات".

وطالب باريس سان جيرمان بإدانة مبابي وإثبات أنه مدين للفريق بمبلغ 98 مليون يورو، وفقًا للمستندات التي قدمها النادي الفرنسي.

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