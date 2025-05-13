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خارج الحدود

البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع أمرًا تنفيذيًّا لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على الصين بناء على محادثات جنيف.

 

العجز التجاري بين أمريكا والصين

وكان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، قد قال إن حكومة بلاده اتفقت مع الصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%.

وقد نشر بيان صيني أمريكي بشأن المحادثات التجارية في جنيف.

وأوضح البيان أن واشنطن علقت تطبيق 24% من الرسوم الجمركية على الصين لـ90 يومً#ا.

وأشار الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين، إلى أنهم  اتفقوا على العمل بشكل بناء مع الصين بشأن مخدر الفينتانيل.

وتابع الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين: سنواصل إعادة التوازن للميزان التجاري مع الصين، مشيرا  بأن توافقه مع الصين لأنهم لا يريدون فك الترابط معه.

وشدد الوفد الأمريكي لمفاوضات جنيف مع الصين على رغبته في انفتاح الصين على السلع الأمريكية، مؤكدًا وضع آلية جيدة لمحادثات مستقبلية مع الصين.

وقبل وقت سابق قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، مساء الأحد: إن الجانبين الصيني والأمريكي توصلا إلى توافق مهم.

وبحسب تقارير إخبارية، أوضح نائب رئيس الوزراء الصيني، أن محادثات التجارة مع الجانب الأمريكي كانت بناءة وأحرزت تقدمًا جوهريًّا.

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