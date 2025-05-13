وكالات أنباء شهيرة "ممنوعة" من مرافقة ترامب بجولة الشرق الأوسط

أعربت المجموعة الممثلة للصحفيين العاملين في البيت الأبيض، الإثنين، عن انزعاجها من قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب منع أي مراسلين من وكالات الأنباء العالمية من مرافقة الرئيس على متن طائرة "آير فورس وان" خلال رحلته إلى الشرق الأوسط.

ولم يكن هناك أي مراسل من وكالات "أسوشيتد برس" أو "بلومبرج" أو "رويترز" على متن الطائرة، التي اعتاد الرؤساء من خلالها التحدث إلى الصحفيين المرافقين لهم.

وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض في بيان: "تقاريرهم تُوزع بسرعة على آلاف من وسائل الإعلام وملايين القراء حول العالم يوميا، ما يضمن وصولا متكافئا إلى تغطية الرئاسة للجميع".

وأضافت: "هذا التغيير يُعد إساءة لكل أمريكي له الحق في معرفة ما يفعله أعلى مسؤول منتخب في البلاد، بأسرع وقت ممكن".

ويخوض البيت الأبيض نزاعا قانونيا مع وكالة "أسوشيتد برس" منذ أن تم منعها من تغطية بعض الفعاليات "المحدودة" بعدما رفضت الامتثال لأمر تنفيذي أصدره ترامب يقضي بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا".

زيارة تاريخية لترامب إلى السعودية والإمارات وقطر.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، الولايات المتحدة متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: سأتوجه إلى السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف ترامب: زيارتي للسعودية وقطر والإمارات تاريخية.

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