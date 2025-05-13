الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)

الفنان صبحي خليل،
الفنان صبحي خليل، فيتو

صبحي خليل، كشف الفنان صبحي خليل، عن لحظة مؤلمة مر بها بعد اكتشاف إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في المرحلة الرابعة.

 

إصابة ابنة صبحي خليل بمرض السرطان

وقال صبحي خليل خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الاعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة":"ابنتي داليا ظلت 4 سنوات تحارب مرض السرطان".

معاناة صبحي خليل مع مرض السرطان

وأضاف: "عندي إشكالية في استرجاع لحظة اكتشاف إصابة بنتي بالسرطان ولولا تمسكي بربنا سبحانه وتعالى كنت ممكن أستقبل الموضوع بشكل صعب لكن الحمد لله أنا كنت راضي بقضاء الله وقدره".

 

وتابع: "مرض السرطان اسمه موت وخراب ديار لأنه بيحتاج فلوس كتير جدًّا للعلاج، وأنا حالتي المادية مع إصابة ابنتي به ما كانتش تسمح خالص، هي عملت 74 جلسة علاج كيماوي وزرع نخاع في فرنسا، ولجأت لأصدقاء كتير، ومدير مستشفى الجلاء العسكري وقف معايا".

 

واختتم: "كانت عندي شقة في الإسكندرية بعتها لإن جلسات علاج الكيماوي كانت أسعارها غالية جدًّا والحمد لله تم الشفاء بنسبة 85% فالطبيب أوصى بعمل زرع النخاع وحاولنا نسافر فرنسا وربنا وفقنا وسافرنا وعملت زرع النخاع والحمد لله عدت على خير وهي دلوقتِ في أحسن صحة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صبحي خليل الفنان صبحي خليل ابنة صبحي خليل مرض السرطان عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

مواد متعلقة

صبحي خليل يعلن حل أزمة "عقار العجوزة" بعد تدخل المسئولين

صبحي خليل يكشف موعد انطلاق تصوير المداح 5، ويكشف تفاصيل شخصيته

الأكثر قراءة

مقتل آمر جهاز الدعم والاستقرار في طرابلس وإخلاء مطار معيتيقة بعد تصاعد التوترات

تحذير عاجل من الأرصاد: عودة ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة للجمهور بعد الخسارة من الأهلي في السوبر الإفريقي لليد

ليبيا تعود للحرب الأهلية، ميليشيات تحاصر طرابلس وتحذير للمواطنين بعدم الخروج من المنازل (فيديو)

العناية الإلهية تنقذ إستوديو مصر من حريق هائل بـ 4 طوابق ببرج سكني في المريوطية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة عن الاحتياطي النقدي بعد انخفاض أسعار الذهب

على رأسهم ربيعة وهاني، غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

إيقاف الدراسة والامتحانات بجامعة طرابلس حتى إشعار آخر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير التعليم لمديري ووكلاء المديريات قبل انطلاق امتحانات نهاية العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها باتخاذ القرارات الصائبة

موسم الحج 2025، ما حكم عدم قطع مسافة السعي بين الصفا والمروة حتى مطلع الجبل؟

المزيد
الجريدة الرسمية