فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"

ليلية ساخنة شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، زاد اشتعالها مقتل عبد الغني بلقاسم الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، الذي لا يعد حدثًا عابرًا في العاصمة الليبية طرابلس، بل نقطة تحول فارقة في توازنات القوى بين المجموعات المسلحة التي تتقاسم النفوذ في المدينة.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وناشطون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وأخبار عن انتشار مجموعات مسلحة في شوارع طرابلس.

وأظهرت الفيديوهات أرتال عسكرية في شوارع طرابلس دخلت منذ نحو يومين وقيل بأنها قادمة من مصراتة والزاوية والزنتان، وبدا وكأن طرابلس على موعد مع توترات أمنية.

بداية الأزمة

وقبل نحو أسبوع قامت قوات تتبع "غنيوة" باقتحام مسلح لمقر الشركة العامة للاتصالات القابضة وسط طرابلس، والقبض على رئيس مجلس إدارتها، ما دفع لتأزم الوضع بين الجهاز وحكومة الدبيبة.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن مصدر أمني، تأكيد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار في طرابلس، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، ليل الإثنين الثلاثاء، داخل مقر "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية.

وروت وسائل إعلام ليبية ما حدث في الليلة الدامية وقالت:" دخل غنيوة الككلي الاجتماع الذي عُقد في معسكر التكبالي بالعاصمة طرابلس، رفقة عشرة من عناصر حراسته، في حضور أبرز قيادات المنطقة الغربية، إلى جانب قادة من مصراته.



وأشارت إلى أنه بدلًا من فتح باب النقاش تحوّلت الملاسنة إلى اشتباك عنيف بين المرافقين، تبادل فيه الحراس الرصاص دون تمييز للولاء.



وتابعت: "سقط غنيوة قتيلًا برصاص خرج من أقرب من شاركه المائدة،وقُتل معه ثلاثة جنود من الخط الأمني المصراتي المرافق، فيما أُصيب اثنان من القيادات إصابات خطيرة أحدهما قائد مصراتي بارز، والآخر قيادي في اللواء 444".

وبحسب الروايات فإن غنيوة وبعض مرافقيه وقادة آخرون من قوة العمليات المشتركة واللواء 444 قتلوا في تبادل إطلاق نار وقع بعد فشل مفاوضات كانت قد نظمت بمقر اللواء من أجل الوصول إلى تسوية.

وبعيد انتشار خبر مقتل غنيوة اندلعت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة في مناطق متفرقة من طرابلس، وخصوصًا أحياء الهضبة وأبو سليم ومشروع الهضبة والدريبي وشارع الزاوية حيث توجد مقرات تتبع دعم الاستقرار.

وأكد أحد شهود العيان من مناطق الاشتباك في مشروع الهضبة أن قوات يبدو أنها تتبع اللواء 111 واللواء 444 قد شرعت في اقتحام مقرات جهاز دعم الاستقرار وسط إطلاق نار يسمع في أغلب أرجاء المدينة.

من جانبها، طمئنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في مناطق جنوب وغرب طرابلس بأنها تتابع عن كثب الأوضاع الجارية، وتؤكد أنها تتجه نحو السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهودها لضبط الأمن واحتواء الموقف.

الموقف الدولي والداخلي

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تتابع من كثب التقارير الواردة بشأن التحركات العسكرية وتصاعد حدّة التوترات في مدينة طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام.

ودعت البعثة جميع الأطراف بضرورة خفض التصعيد بشكل عاجل، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، والعمل على تسوية الخلافات من خلال الحوار البنَّاء.

وأعربت البعثة عن دعمها الكامل للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، بما في ذلك المبادرات التي يقودها الأعيان والقيادات الاجتماعية، وأكدت على المسؤولية الجوهرية التي تقع على عاتق جميع الأطراف في حماية المدنيين.

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