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رياضة

الأهلي في مهمة صعبة أمام سيراميكا للحفاظ على صدارة الدوري الممتاز

الأهلي وسيراميكا،
الأهلي وسيراميكا، فيتو

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء  ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وسيراميكا

يدخل النادي الأهلي مساء اليوم مواجهة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز ومواصلة تربعه على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا، علي أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتعزز فرصه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 5 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة. 

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مخلوف.

خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، ياسر إبراهيم، وسام ابو علي، جراديشار، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف داري، السولية، محمد مجدي أفشة، نيدفيد، علي معلول، امام عاشور، احمد رضا، مصطفي العش، طاهر محمد طاهر، احمد كوكا، اشرف بن شرقي.  

ويغيب عن النادي الأهلي امام سيراميكا كل من: عمر كمال، رامي ربيعة، رضا سليم، حمزة علاء، يحيى عطية الله، عمر الساعي، محمد هاني، كريم فؤاد، سمير محمد، كريم الدبيس، محمد عبدالله وحمزة عبدالكريم. 

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