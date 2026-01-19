الركراكي يكشف سبب إضاعة ركلة جزاء المغرب أمام السنغال وحقيقة الاتفاق على إهدارها

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على إهدار إبراهيم دياز ضربة الجزاء القاتلة لصالحهم في مباراتهم ضد السنغال، بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز أسود التيرانجا بهدف، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وتحولت المباراة إلى ساحة معركة في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، بعد احتساب ضربة جزاء لصالح المغرب، وهو الأمر الذي تسبب في احتجاج السنغاليين، ليطلب المدرب بابي ثياو من لاعبيه الانسحاب ومغادرة أرض الملعب، وانصاعوا لأوامره، قبل أن يتدخل ساديو ماني وينجح في إقناعهم بالعودة وخوض المباراة.

ونفذ إبراهيم دياز ضربة جزاء المغرب بعدما سددها ضعيفة في منتصف المرمى على طريقة بانينكا، لتصل بسهولة إلى يد الحارس إدوارد ميندي، قبل أن يتمكن بابي جاي من تسجيل هدف فوز السنغال.

وقال الركراكي، في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إبراهيم دياز المسدد الأساسي لركلات الجزاء في الفريق، وقد أثر عليه التوقف الطويل"، نافيا ما يتردد عن الاتفاق مع السنغال على إهدار ركلة جزاء من أجل عودتهم لاستكمال المباراة.

وأضاف: "هذا لا يبرر طريقة تسديده للكرة، لكننا لن نطيل الحديث عن الأمر، سنتحمل المسؤولية، إنه لأمر صعب للغاية، كنا على بُعد دقيقة واحدة فقط من التتويج بلقب أبطال إفريقيا، كرة القدم قد تكون قاسية أحيانًا".

الاتحاد المغربي يشكو السنغال للفيفا والكاف

فيما أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم) بيانا رسميا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن من خلاله عن تقدمه بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد واقعة إنسحاب منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا التي أقيمت أمس على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، بعد قرار الحكم بإحتساب ركلة جزاء ضد السنغال.

وجاء في البيان رسالة شكر وعرفان للجماهير المغربية، التي ظلت وفية لفريقها حتى اللحظات الأخيرة في بطولة أمم إفريقيا 2025

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن الاتحاد المغربي يستعد حاليا لإرسال احتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، بشأن الأحداث التي حدثت في أرضية الملعب عقب مباراة نهائي أمم إفريقيا أمام السنغال.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي إن سبورتس"، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم تقديم احتجاج قانوني لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الظروف التي صاحبت نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد المغربي يعترض على انسحاب أغلب اللاعبين السنغاليين من الملعب وما تبعه من أحداث شغب من بعض الجماهير السنغالية.

بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم، فيتو

وكان كاف أصدر في وقت سابق من اليوم الإثنين بيانا رسميا أدان فيه ما وصفه بـ"السلوك غير المقبول للاعبين ومسؤولين" خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

ويستعد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوقيع عقوبات قوية ضد لاعبي والجهاز الفني لمنتخب السنغال، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بين منتخبي السنغال والمغرب أصحاب الأرض.

ويقوم حاليا مسئولو الاتحاد الأفريقي بمراجعة أحداث المباراة وتقارير المراقبين والحكام من أجل توقيع العقوبات المناسبة على أسود التيرانجا.

وشهدت مباراة المغرب والسنغال أحداثا مؤسفة، انطلقت عقب قرار حكم المواجهة باحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ7 من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني، وهو ما أثار غضب لاعبي السنغال وجهازهم الفني.

وتوقف اللعب لفترة طويلة وصلت إلى 20 دقيقة، بسبب انسحاب لاعبي السنغال ودخولهم غرفة الملابس، بناء على طلب المدير الفني بابي ثياو، وذلك قبل أن يعود اللاعبين مجددا لاستكمال المباراة.

وتوج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على صاحب الأرض المنتخب المغربي بهدف نظيف في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكشفت تقارير صحفية أن العقوبات من المتوقع أن تشهد إيقافات على أعضاء الجهاز الفني لمنتخب السنغال، وغرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بالإضافة لاحتمالية حرمان الجمهور السنغالي من حضور عدد من مباريات أسود التيرانجا.

