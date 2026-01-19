تقدم تاريخي للمغرب والسنغال، ومصر بالمركز الـ31 عالميا في تصنيف "فيفا"

18 حجم الخط

شهد تصنيف الفيفا، لشهر يناير الحالي، والذي صدر مساء اليوم الإثنين، تقدّما كبيرا لعدد من المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

المغرب في المركز الثامن لأول مرة منذ انطلاق التصنيف والسنغال بالمركز الـ12

و صعد منتخب المغرب إلى المركز الثامن، محققًا أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993.

و فوز منتخب السنغال بالبطولة القارية كأس أمم أفريقيا، وضعه في المركز الثاني عشر، وهو أيضا أفضل ترتيب لها على الإطلاق.

بينما حل منتخب مصر في المركز الـ31 عالميا، بعد حصوله على المركز الرابع مؤخرا في أمم أفريقيا.

باعتبارها أول مسابقة دولية على صعيد منتخبات الرجال في العام الجديد، أفرزت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أُسدل عليها الستار مؤخرًا مجموعة من التغييرات البارزة في نُسخة يناير 2026 من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، التي شهدت صعودًا كبيرًا لطرفي النهائي.

فرغم خسارته في المباراة النهائية على أرضه وأمام جمهوره، حقّق منتخب المغرب (المركز 8، +3) أفضل مركز في تاريخه، حيث عاد إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أبريل 1998.

أما السنغال (12، +7)، بطل كأس الأمم الأفريقية، فقد ارتقى بسبعة مراكز، محققًا بدوره أفضل مركز له في التاريخ.

منخب إسبانيا في الصدارة

بينما لا تزال إسبانيا (1، دون تغيير) تتصدّر جدول التصنيف، وتليها كل من الأرجنتين (2، دون تغيير) وفرنسا (3، دون تغيير).

المغرب يطيح بمنتخبات كبيرة من العشرة الأوائل

يُذكر أن صعود المغرب حَكَم على كرواتيا (11، -1) بمغادرة نادي العشرة الأوائل، وعلى كل من بلجيكا (9، -1) وألمانيا (10، -1) بفقدان مركزًا واحدًا لكل منهما.

وتشهد قائمة الخمسين الأوائل تألق كل من نيجيريا (26، +12)، صاحبة المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، والكاميرون (45، +12)، علمًا أن كلا المنتخبين ارتقيا بما لا يقل عن 12 مركزًا، مقابل صعود ملحوظ أيضًا لكل من الجزائر (28، +6)، ومصر (31، +4)، التي وصلت إلى نصف النهائي، وكوت ديفوار (37، +5)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (48، +8).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.