العناية الإلهية تنقذ إستوديو مصر من حريق هائل بـ 4 طوابق ببرج سكني في المريوطية

كشفت التحريات رجال مباحث الجيزة أن ماس كهربائي وراء حريق نشب في 4 طوابق ببرج سكني يقع خلف إستوديو مصر في منطقة المريوطية.

وبالفحص أيضًا تبين وجود خسائر انحصرت في تفحم وجهة العقار واحتراق كافة محتويات الشقة التي نشب بها الحريق والتي تقع بالطابق الأول قبل أن يمتد ويلتهم 3 طوابق أخرى بذات العقار، دون وجود خسائر في الأرواح وذلك بعدما تمكنت قوات الأمن من إخلاء السكان عقب الانتقال لمكان الحريق ومحاولات السيطرة عليه فور أن تلقت أجهزة الأمن بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص آثار حريق، للوقوف على أسبابه وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وإشارات التحريات أن الحريق شب بأحد الشقق امتدت إلى 3 طوابق أخرى في ذات العقار.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمتابعة الوضع، وتم فرض كردون أمني في محيط الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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