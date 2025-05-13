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رياضة

القبض على البطل الأولمبي كايل سنايدر بتهمة "ممارسة الدعارة" مع ضابطة متخفية

البطل الأولمبي كايل
البطل الأولمبي كايل سنايدر، فيتو

ألقت شرطة كولومبوس القبض على المصارع الأمريكي كايل سنايدر، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية وبطل الجامعات السابق، بتهمة "ممارسة الدعارة" مع ضابطة كانت تعمل متخفية ضمن عملية أمنية خاصة.

وبحسب ما كشفته تقارير متعددة، فقد جرى توقيف سنايدر، البالغ من العمر 29 عامًا، الأسبوع الماضي، عقب استجابته لإعلان وهمي نُشر عبر الإنترنت من قِبل الشرطة، ضمن خطة للإيقاع بمن يحاولون دفع المال مقابل ممارسة الجنس.

 

تفاصيل التوقيف داخل أحد الفنادق

أفادت الشرطة أن سنايدر نسق موعدًا مع الضابطة المتخفية، وتوجه إلى فندق محدد بعد حوالي نصف ساعة، حيث عرض مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على "خدمة جنسية فموية"، وفقًا لما نقلته مصادر أمنية لموقع TMZ الأمريكي.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن "عملية الاعتقال تمت داخل غرفة الفندق من قِبل ضباط يرتدون الزي الرسمي"، مشيرةً إلى أن سنايدر كان واحدًا من 16 رجلًا تم توقيفهم ضمن هذه الحملة.

وقال الرقيب في شرطة كولومبوس، جو ألبرت، خلال مؤتمر صحفي، إن سنايدر سيُعرض على المحكمة مجددًا بتاريخ 19 مايو الجاري، مضيفًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وقد تواصل موقع "ديلي ميل" مع شرطة كولومبوس بولاية أوهايو للحصول على مزيد من التفاصيل.

 

من قمة المجد الأولمبي إلى قفص الاتهام

كايل فريدريك سنايدر، المعروف بكونه أحد أبرز نجوم المصارعة في الولايات المتحدة، تُوّج بالميدالية الذهبية في وزن 97 كيلوجرامًا خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

كما حصل على الفضية في أولمبياد طوكيو المؤجل بسبب جائحة كورونا، والذي أُقيم في صيف 2021.

حياته الشخصية والرياضية

سنايدر، الذي ينتمي إلى ولاية ميريلاند، ارتبط اسمه بمدينة كولومبوس بعدما فاز بثلاث بطولات وطنية في المصارعة ضمن فريق جامعة ولاية أوهايو. وحقق ثاني ألقابه عام 2017، رغم تعرضه لإصابة بتمزق في غضروف صدره خلال منافسات ربع النهائي.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن سنايدر متزوج من مادي باك، وهي لاعبة كرة قدم سابقة في جامعة سيراكيوز، ويُعرف عنه التزامه الديني، حيث يصف نفسه بأنه "مسيحي متدين".

مؤخرًا، وقع سنايدر عقدًا مع دوري "ريل أمريكان فريستايل" الجديد للمصارعة، والذي يتولى الإشراف عليه نجم المصارعة الشهير هولك هوجان، ومن المقرر أن ينطلق موسمه الافتتاحي في أغسطس المقبل.

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