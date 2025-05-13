فرصة لن تدوم طويلا، رئيس شعبة الذهب يوجه نصيحة عاجلة للمواطنين بعد انخفاض الأسعار

وجه هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، نصيحة للمواطنين فيما يتعلق بالشراء أو البيع في ظل انخفاض أسعار الذهب بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة.

نصيحة رئيس شعبة الذهب للمواطنين

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: ننصح المواطنين بشراء الذهب في ظل انخفاض الأسعار، متابعًا: كل انخفاض يمثل فرصة قوية للشراء.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ولفت إلى أن هناك عدة مؤشرات اقتصادية عالمية تؤكد أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، من أبرزها الركود والتضخم وضعف الاقتصاد العالمي.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لتتجاوز أعلى نقطة وصلت لها وهي 3500 دولار للأوقية.

سعر جرام الذهب، وعاودت أسعار الذهب، ارتفاعها من جديد فى سوق الصاغة ليرتفع الجرام بنحو 35 جنيها فى ختام تعاملات أمس الإثنين 12-5-2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق، وذلك بالتزامن مع التراجعات الكبيرة للأسعار بالبورصة العالمية بعد الاتفاق الصيني الأمريكي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3940 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36800 جنيه.

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