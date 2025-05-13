هالاند يتغزل في مرموش: لا يحتاج إلى إثبات أي شيء وانظروا إلى ما فعله مع فرانكفورت

أكد نجم فريق مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، أن اللاعب المصري عمر مرموش، لا يحتاج إلى إثبات أي شيء في صفوف النادي الإنجليزي.



وقال هالاند، في تصريحات صحفية إنجليزية: "لقد حقق مرموش بداية رائعة مع مانشستر سيتي، هو يتمتع بسرعة كبيرة ومهارة في اللعب".

وأضاف: "لقد قلت له إنك جئت إلى مانشستر سيتي، ليس عليك إثبات أي شيء، هناك سبب دفع النادي إلى شرائك، انظروا إلى ما فعله مع فرانكفورت".

وواصل: “عليه أن يلعب جيدًا مع الفريق ويقدم ما يعرفه جيدًا، تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، واللعب بحيوية كبيرة، بأسلوبه الخاص، هذا ما نحتاجه”.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في موسم الانتقالات الشتوي الماضي.

وتمكن مرموش من المشاركة في 19 مباراة رفقة مانشستر سيتي، في مختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 3.

ولعب مرموش دورًا بارزًا في قيادة مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيلتقي مع كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي" يوم السبت المقبل.

وفاز مرموش بثلاث جوائز فردية رفقة مانشستر سيتي، حيث نال جائزة أفضل هدف عن فبراير، وكذلك مارس، بخلاف جائزة لاعب الشهر في النادي عن مارس أيضًا.

وشارك مرموش في 26 مباراة في النصف الأول من هذا الموسم رفقة فرانكفورت، وسجل 20 هدفًا وصنع 14.

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