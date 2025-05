مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي ضد سيراميكا والزمالك وبيراميدز

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوري الاماراتي والدوري الإسباني ودوري الكرة النسائية.

الدوري المصري الممتاز

فاركو ضد المصري - 5 مساء - ON Sport 2.

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء - ON Sport 1.

الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء - ON Sport 1.

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء - ON Sport 2.



الدوري الاسباني

بلد الوليد ضد جيرونا - 8 مساء - بي إن سبورت 1HD

ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 9 مساء - بي إن سبورت 3HD

إشبيلية ضد لاس بالماس - 10:30 مساء - بي إن سبورت 1HD

الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية

الأهلي ضد مسار - 4:30 مساء

زد ضد مودرن سبورت - 4:30 مساء

المعادي واليخت ضد بيراميدز - 4:30 مساء

وادي دجلة ضد البنك الأهلي - 4:30 مساء

الدوري الإماراتي

الجزيرة ضد البطائح - 5:10 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

العروبة ضد الوصل - 5:10 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

عجمان ضد اتحاد كلباء - 8 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

النصر الإماراتي ضد شباب الأهلي - 8 مساء - قنوات أبو ظبي الرياضية.

