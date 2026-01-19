الإثنين 19 يناير 2026
رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

رئيس شركة مياه بني سويف تزور محطة صرف ننا، فيتو
 تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ محافظة بني سويف، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي ننا التابعة لـ مركز إهناسيا.

 

رئيس شركة مياه بني سويف تزور محطة صرف ننا

 وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيان لها، أن الهدف من الزيارة كان متابعة سير العمل في المشروع والتأكد من نسب التنفيذ، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات والمعوقات التي قد تعيق سير الأعمال، والعمل على تذليلها بأسرع وقت ممكن.

 

وأكدت رئيس شركة مياه بني سويف، على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الصرف الصحي، مشيرة إلى ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان رفع كفاءة المحطات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

 

خطوة جديدة لتحسين البنية التحتية ببني سويف

 

 وأضافت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة المحطة على معالجة مياه الصرف الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة، في خطوة هامة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل.

 

كما أكدت رئيس الشركة، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع، وأنه سيتم تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وأوضحت أن المحطة ستساهم في معالجة مياه الصرف بشكل فعال، مما سينعكس إيجابيًا على البيئة والصحة العامة للسكان.

 

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بهدف تطوير وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية للمواطنين.

 

