انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

لقي شاب مصرعه منتحرا، بعد تناول حبتي غلة، اليوم، بأحد أحياء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين وفاة " شوقي.أ.ش"، 25 عامًا، مقيم بحي " السبط البحري" بمدينة الخارجة، بقسم الطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي بعد وصوله للمستشفى إثر تناوله لحبتي غلة وجرى تقديم الرعاية الطبية له إلا أن وفاته المنية وجرى إيداع جثته بمشرحة المستشفى.

كشف محضر الواقعة انتحار الشاب عن عمد من خلال تناول حبتين من حبوب الغلة، وجرى إحالة الواقعة للنيابة العامة والتي أمرت بتسليم جثة المتوفي لأسرته ودفنها.

أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفي السرعة

وعلى جانب آخر، قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفين السرعة المقررة، بناء على تقرير منظومة التتبع والذي أشار إلى تجاوز السرعة 165 كم / الساعة، ما أدى إلى وقوع حادث فجر اليوم وإنقلاب إحدى السيارات الحكومية.

وشددت محافظة الوادي الجديد، على جميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة وتحمّل تكلفة التلفيات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوادي الجديد، في متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية ، والتزام السائقين بالسرعات القانونية المقررة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

