الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه منتحرا، بعد تناول حبتي غلة، اليوم، بأحد أحياء مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين وفاة " شوقي.أ.ش"، 25 عامًا، مقيم بحي " السبط البحري" بمدينة الخارجة، بقسم الطوارئ بمستشفى الخارجة التخصصي بعد وصوله للمستشفى إثر تناوله لحبتي غلة وجرى تقديم الرعاية الطبية له إلا أن وفاته المنية وجرى إيداع جثته بمشرحة المستشفى. 

كشف محضر الواقعة انتحار الشاب عن عمد من خلال تناول حبتين من حبوب الغلة، وجرى إحالة الواقعة للنيابة العامة والتي أمرت بتسليم جثة المتوفي لأسرته ودفنها.

أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفي السرعة 

وعلى جانب آخر،  قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفين السرعة المقررة، بناء على تقرير منظومة التتبع والذي أشار إلى تجاوز السرعة 165 كم / الساعة، ما أدى إلى وقوع حادث فجر اليوم وإنقلاب إحدى السيارات الحكومية.

وشددت محافظة الوادي الجديد، على جميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة وتحمّل تكلفة التلفيات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوادي الجديد، في متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتزام السائقين بالسرعات القانونية المقررة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أمن الوادى الجديد الوادى الجديد شاب مصرعه محافظ الوادى الجديد مشرحة المستشفى

مواد متعلقة

إنشاء محال تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة بمركز "حسن حلمي" في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

إحالة سائق بالوادي الجديد للنيابة العامة لتجاوزه السرعة والتسبب بحادث سير

رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد يتابع القطاعات الخدمية والتموينية

إطلاق الحقيبة الأولى للبرنامج التدريبي «أساسيات التدريس» لمعلمي الابتدائية بالوادي الجديد

بدء فعاليات حملة «٣٦٥ يوم سلامة» بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد: برنامج تدريبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية لتنمية مهارات اللغة العربية

ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قوافل طبية مجانية لأهالي باريس بالوادي الجديد
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب، تعرف على جميع الأوزان بالصاغة اليوم الإثنين

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس ببدء تنفيذ مدينة العاصمة الطبية

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

كشف وعلاج بالمجان لـ827 مريضا في قافلة طبية بقرية الحيبة ببني سويف

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على مستندات من الشهر العقاري

أنا اتثبت بمطواة واتاخد مني موبايلي، واقعة مرعبة لهجوم شابين على فتاة بالتجمع وسرقتها بالإكراه (فيديو)

نجوى فؤاد تبدأ مرحلة علاجية جديدة بسبب آلام العمود الفقري

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: أخلاقيات المهن حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ما حكم من نطق بالشرك بسبب الوسواس القهري؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

5 وصايا ذهبية لاستقبال شهر شعبان والتهيؤ لرمضان

المزيد
الجريدة الرسمية