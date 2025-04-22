أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

كشف مصدر مطلع أن التحقيقات التي تتم حاليًّا مع المنتجة سارة خليفة أسفرت عن وجود علاقة مهنية جمعتها بعدد من الأطراف المشتبه بتورطهم في الشبكة، خاصة عبر تنظيم حفلات لمطربين شعبيين وشخصيات مثيرة للجدل، متورطين معها.

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

تأكيدا لانفراد فيتو بإصدار جهات التحقيق قرار ضبط وإحضار متهمين جدد في قضية سارة خليفة لمشاهير، نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الإدارات الأخرى من ضبط متهم جديد مشهور في واقعة تشكيل المنتجة سارة خليفة ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 6 متهمين وفقا لقرار ضبط وإحضار صادر ضده بمنطقة القاهرة الجديدة، جاء ذلك ضمن حملة قرارات ضبط وإحضار صادر مع متورطين شركاء المتاحة سارة خليفة في قضية تجارة المخدرات.

وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لقيادات قطاع البترول ومسؤولي الاستكشاف

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات ومساعدي ومديري عموم الاستكشاف لبعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية.

صور فضائية ترصد حدثا مرتقبا في سد النهضة، وخبير يكشف تأثيره على مصر والسودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطورات جديدة ومتلاحقة عن مصير كمية المياه بالتخزين الخامس والأخير بسد النهضة في ظل عدم تشغيل التوربينات بكفاءة.

رسالة حساسة لزوجته كلمة السر، وزارة الدفاع الأمريكية تبدأ الانقلاب على هيجسيث

أراد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إحداث تغيير في الوزارة (البنتاجون)، لكن بعد أقل من 90 يومًا من أدائه اليمين، يبدو أنه فقد توازنه بسبب الاضطرابات التي أحدثها بنفسه.

من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

تعد المنتجة سارة خليفة التي يتم التحقيق معها حول حيازتها مواد مخدرة، ليست الشخصية الفنية الوحيدة التي تورطت في حيازة المواد المخدرة، فهناك العديد من المشاهير في مجال الفن والتمثيل تم محاكمتهم في قضايا مخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة.

مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

جاء تأخر سفر أحمد حمدي نجم نادي الزمالك إلى الخارج للاطمئنان على إصابته، ليكون سببا في تأجيل عودته الرسمية للمباريات.

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

تواصل قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بـ محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، جهودها المكثفة لليوم الخامس على التوالي، للعثور على جثمان الفتاة الرابعة، ضحية حادث الغرق المأساوي الذي وقع بقرية "صالح فريد" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، بعدما سقط 4 من أبناء عمومة واحدة في مياه نهر النيل أثناء التقاطهم صورة تذكارية "سيلفي" خلال مشاركتهم في حفل زفاف عائلي.

هجوم ناري من جمال عبد الحميد على زيزو وهذا ما قاله عن إدارة الزمالك

شن جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارته السابق، هجومًا على اللاعب أحمد سيد "زيزو" واتهمه بتعمد تأخير تجديد عقده مع النادي بهدف الرحيل مجانًا.

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أبريل حتى الأحد المقبل 27 أبريل 2025، مؤكدة بتغييرات جذرية في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

بعد التردد، ترامب يحسم مصير حضوره جنازة البابا فرنسيس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته ميلانيا يعتزمان السفر إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، فيما ستكون أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير.

الثانية من نوعها، جامعة الأزهر فرع الزقازيق تناقش اليوم رسالة ماجستير لباحثة متوفاة

تناقش كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق اليوم الثلاثاء رسالة "الماجستير" في العقيدة والفلسفة المقدمة من الباحثة المتوفاة (أميرة محمد حسن عبد الرحمن ) المعيدة في كلية البنات بالعاشر من رمضان تحت عنوان ( جهود مفكري الإسلام في الرد على الملحدين في الفكر الحديث والمعاصر عرض ونقد).

الذهب يحطم الأرقام القياسية ويقترب من 3500 دولار للأونصة بعد هجوم ترامب على باول

تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، وسط موجة من "الجنون" الاستثماري دفعت بالأونصة إلى الاقتراب من حاجز 3500 دولار، في مشهد يعكس تصاعد القلق العالمي من التوترات الاقتصادية والمالية، ومخاوف الركود وتزايد الضغط على الأسواق.

تفشي مرض الحصبة في ولاية أمريكية للمرة الأولى منذ 35 عاما

أصبحت ولاية مونتانا الأمريكية الولاية التاسعة التي تشهد تفشي مرض الحصبة، وذلك للمرة الأولى منذ 35 عامًا.

رغم العرض المجنون، نجم باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه مانشستر سيتي

تأزمت محاولات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم صفقة جديدة من باريس سان جيرمان الفرنسي تلبية لرغبة الإسباني بيب جوارديولا.

بصحبة نجله، حمادة هلال يتألق بجلباب "المداح" في حفل شم النسيم (فيديو وصور)

أحيا الفنان حمادة هلال حفلًا كبيرًا في نادي الشمس، ضمن احتفالات شم النسيم، وسط حضور جماهيري ضخم.

جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب بعد تجميد منح بـ 2.2 مليار

أعلنت جامعة هارفارد أنها رفعت دعوى قضائية لوقف تجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح، وذلك بعد تأكيد عزمها تحدي مطالب إدارة دونالد ترامب بالحد من النشاط السياسي في الحرم الجامعي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صراع مان سيتي وأستون فيلا على التأهل لأبطال أوروبا

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري السعودي.

ملزمة للأعضاء، الأوسكار يعلن تطبيق قاعدة جديدة لإيجاز التصويت في الجولة النهائية

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، تطبيقها لـ قاعدة جديدة، في النسخة الـ98، لحفل الأوسكار.

دي مش قصة خيالية، جمال شعبان يكشف عن معجزة طبية حدثت بغرفة عمليات مستشفى سيد جلال

روى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الاسبق، معجزة حدثت بغرفة عمليات مستشفى سيد جلال التابعة لكلية طب جامعة الأزهر.

الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس

أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان صدر مساء الإثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.

درس للجبلاية، رابطة الليجا تصفع برشلونة وترفض طلبه

وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا، صدمة كبيرة لنادي برشلونة بعد رفض طلب رسمي تقدم به العملاق الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية.

عمرو أديب عن التلاسن بين ويجز ومروان بابلو: الدنيا مقلوبة

علق الإعلامي عمرو أديب على المنافسة القائمة في الراب المصري حاليًّا بين ويجز ومروان بابلو.

إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو واعتقالات واسعة لعدد من ضباط الجيش والأمن

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو أن قوات الأمن أحبطت مخططًا كان يهدف إلى الإطاحة بالسلطة القائمة.

بعذر جمهور الزمالك، كريم فهمي يكشف عن رأيه في صفقة زيزو

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل تجربته الكروية، مؤكدًا أنه لعب كرة القدم لمدة عامين في النادي الأهلي و9 سنوات في نادي الزمالك، رغم انتمائه الأهلي المعروف.

العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

انتقد الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، ما وصفه بـ"الآراء الشاذة" التي يطرحها الدكتور سعد الدين الهلالي، والتي يروِّج لها عبر بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تفتقر إلى الأسس العلمية الرصينة، ولا تستند إلى نقل صحيح أو عقل صريح، ولا إلى اجتهاد معتبر أجمعت عليه الأمة.

أحداث دامية، دهس وإطلاق نار على مشجعي مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي (فيديو)

شهد محيط ملعب طرابلس الدولي أحداثًا دامية عقب مباراة بين نادي الأهلي طرابلس ونادي السويحلي، حيث أقدمت سيارات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على دهس مشجعين عمدًا.

كريم فهمي عن ياسمين عبد العزيز: كاريزما ماشية على الأرض ونقطة تحول في حياتي (فيديو)

كشف الفنان كريم فهمي، طبيعة علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وسر تخوفه في العمل معها بمسلسل “وتقابل حبيب”.

استدعاء صاحب شركة سياحة شهيرة للتحقيق معه بالجيزة في النصب على المعتمرين

استدعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، صاحب شركة سياحة شهيرة للتحقيق معه حول ما هو منسوب إليه من تهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموال مقابل أداء حجة عمرة عن طريق النصب.

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