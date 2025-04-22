وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لقيادات قطاع البترول ومسؤولي الاستكشاف

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات ومساعدي ومديري عموم الاستكشاف لبعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية.

وتأتي حركة التنقلات والتكليفات في إطار المحور الأول لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع الرقعة الاستكشافية في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، وتسريع وتيرة الإنتاج وفتح آفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة، وحرصًا على تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة ذات الخبرات.



وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:



الجيولوجي أحمد محمد إبراهيم عبده - نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للاتفاقيات وعضوًا بالمجلس التنفيذي بالهيئة المصرية العامة للبترول.



الجيوكيمائي هانى السيد مصطفى أحمد - رئيسًا لمجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية.



د.ج عمرو حسن عبد الفتاح عليوة - رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية.



الجيولوجي صادق سالم صادق سالم - مساعدًا لرئيس الشركة للاستكشاف والعمليات الخارجية وعضوًا بمجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.



الجيولوجي شريف الشهاوي السيد مصطفى - مساعدًا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.



الجيولوجي علاء عبد العزيز محمد نحل - مساعدًا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة رشيد للبترول.



الجيوفيزيقي علاء أحمد محمد الدخاخني - مساعدًا لرئيس الشركة للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.



الجيولوجي أشرف مرزوق العزب حميده - مديرًا عامًا للإستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).



الجيولوجي وليد عفيفي محمد عفيفي - مديرًا عامًّا للإستكشاف والتنمية بشركة خالدة للبترول.



الجيوكيمائي سمير نبيل عبد الفتاح شهاب الدين - مديرًا عامًّا للإستكشاف بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو).



د.ج محمد على محمد إسماعيل مكى - مديرًا عامًا للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بتروبكر للبترول.



الجيوفيزيقي سعيد حنفى محمد أبوزيد - مديرًا عامًا للاستكشاف بشركة ثروة للبترول.



د.ج خالد خليفة حجازى على - مديرًا عامًا للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة جنوب الضبعة للبترول.



الجيولوجي أحمد سامي محمد أحمد - مديرًا عامًا للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).



الجيولوجي ماهر عيد عايد إبراهيم - مديرًا عامًا للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة بتروسلام.



الجيولوجي محمد محمد عبد العزيز بيومي - مديرًا عامًا للاستكشاف وعضوًا بمجلس الإدارة بشركة شمال سيناء للبترول فحة الرسمية للإداريات بقطاع البترول.

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