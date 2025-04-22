بعذر جمهور الزمالك، كريم فهمي يكشف عن رأيه في صفقة زيزو

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل تجربته الكروية، مؤكدًا أنه لعب كرة القدم لمدة عامين في النادي الأهلي و9 سنوات في نادي الزمالك، رغم انتمائه الأهلي المعروف.

الفنان كريم فهمي

وقال خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "أنا لعبت سنتين كورة في الأهلي، و9 سنين في الزمالك، وفي نفس الوقت كنت بدرس في مدرسة كويسة جدًّا، وكان فيه فرق ثقافات كبير بين مجتمع الكورة والمدرسة".



وأضاف فهمي: "كنت بلعب في سن صغير جدًّا في الأهلي، وكان نفسي أكمل وأبقى لاعب كبير. لكن وقتها ما كانش فيه ملاعب كفاية للنادي غير اللي في الجزيرة، وكانوا عايزين يودونا نادي النيل. وقتها كنت بلعب مع شريف إكرامي، وكبرنا مع بعض وبقينا صحاب، وكان معانا كمان شيتوس وغيرهم".



وتابع: "رغم إن والدي أهلاوي، إلا أنه اقترح عليَّ أروح الزمالك، وقال لي: جرب. وبالفعل رحت واستقبلوني كويس جدًّا، وكنت لاعب كويس، وكملت هناك وبقيت لاعب أساسي. الزمالك له فضل كبير في تكويني، سواء في الشخصية أو الالتزام. اتعلمت جوه النادي حاجات كتير، وكان فيه ناس جدعان جدًّا في ميت عقبة، ولعبت مع أحمد حسام ميدو كمان".



وعن صفقة انتقال زيزو، أبدى فهمي تفهمه لحزن جماهير الزمالك، قائلًا: "الجمهور له كل الحق يزعل. وأكيد فيه أمور كتير في الكواليس مانعرفهاش، وما نقدرش نلوم اللاعب على كل حاجة. احنا كجمهور أهلي زعلنا لما رمضان صبحي مشي، وهو كان طفل في الأهلي وكان متوقع يبقى أسطورة، وبرضه زعلنا وقتها وقلنا إزاي يمشي".



وأكد فهمي أن العلاقة بين الناديين فيها قدر كبير من الاحترام المتبادل، قائلًا: "أنا بعذر جمهور الزمالك جدًّا، لأنه في النهاية جمهور وفيَّ. لكن بصراحة، فيه علاقة حب بين الأهلي والزمالك أكتر من الكره. ده تنافس بيبني الشخصية والانتماء".



وفي ختام الحديث، وجَّه سؤالًا للإعلامية لميس الحديدي: "أنتِ أهلاوية... لو قلت لك بكرة الصبح مفيش نادي الزمالك، هتعملي إيه؟"، لترد الحديدي: “هزعل وأقف أدافع للنهاية" ليعلق فهمي: "في نفس الوقت لو جبنا حد عاقل من الزمالك، وطرحنا عليه نفس السؤال عكسيًّا هيكون نفس المشاعر".

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