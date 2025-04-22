إحباط محاولة انقلاب في بوركينا فاسو واعتقالات واسعة لعدد من ضباط الجيش والأمن

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو أن قوات الأمن أحبطت مخططًا كان يهدف إلى الإطاحة بالسلطة القائمة.

تعاون مع جماعات إرهابية

ووفق الوزير محمدو سانا، فإن عسكريين منشقين بالتعاون مع جماعات إرهابية كانوا يخططون لشن هجوم على رئاسة الدولة في 16 أبريل 2025، بالتزامن مع هجمات منسقة في أنحاء البلاد.

وكان هدفهم إغراق بوركينا فاسو في الفوضى من أجل الاستيلاء على الحكم.

كما كشف الوزير في تصريح تلفزيوني على القناة الرسمية “RTB”، أن محاولة الانقلاب تم إحباطها بفضل ما اسماها يقظة أجهزة الاستخبارات والإبلاغ عنها في الوقت المناسب حسب تعبيره.

اعتقالات واسعة

وأكدت وسائل إعلام نقلًا من مصادر متطابقة أن اعتقالات واسعة شملت عددًا من ضباط الجيش وقوات الأمن وضباط الصف والجنود جرت في بوركينافاسو خلال الأيام الماضية.

يذكر أن إذاعة فرنسا الدولية كانت كشفت هذا الأسبوع، عن عزل ضابطين من مهامهما كقائدَي وحدات.

وأشارت في تقرير إلى شائعات عن محاولة انقلاب عسكري فاشلة تورط فيها عسكريون في المنفى.

يأتي هذا بينما يشكل حديث وزير الأمن الليلة للتلفزيون الحكومي، أول تأكيد رسمي للمحاولة.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية مع العسكريين الضالعين فيها، تمكنت القوات الموالية لحاكم بوركينافاسو العسكري الشاب ابراهيم تراوري من القبض عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.