درس للجبلاية، رابطة الليجا تصفع برشلونة وترفض طلبه

وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا، صدمة كبيرة لنادي برشلونة بعد رفض طلب رسمي تقدم به العملاق الكتالوني خلال الساعات القليلة الماضية.

ويلعب برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، ضد ريال مايوركا في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليجا

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

رفض طلب برشلونة

وبحسب صحيفة COPE الإسبانية فإن رابطة الليجا رفضت طلب برشلونة بتغيير موعد مباراة بلد الوليد المقررة يوم 3 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين في الليجا.

وطلب برشلونة تأجيل اللقاء لانشغاله بخوض مباراة الإياب ضد إنتر ميلان الإيطالي المقررة يوم 6 مايو المقبل بعد 48 ساعة فقط من مواجهة بلد الوليد.

ويحل برشلونة ضيفًا في لقاء الإياب ضد إنتر ميلان وهو ما قد يعرض الفريق الكتالوني إلى الإجهاد بسبب إقامة مباراة بلد الوليد في هذا التوقيت.

ورفضت الرابطة طلب برشلونة وتمسك بإقامة لقاء بلد الوليد في موعده المحدد.

فليك يهاجم رابطة الليجا

وكان الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قد شن هجومًا حادًّا على رابطة الدوري الإسباني بسبب موعد مباراة بلد الوليد.

وقال فليك في تصريحات لوسائل الإعلام في الساعات الماضية: "أريد مقابلة الشخص المسؤول عن جدولة هذه المواعيد.. إنه أمر لا يصدق كيف لا يتم ترك أي مساحة لنا لالتقاط الأنفاس والحصول على قسط من الراحة".

وأتم قائلًا: "لم أمر بذلك الموقف من قبل، كل بطولة تحرص على منح فرقها الراحة اللازمة قبل مباريات دوري الأبطال في الأدوار النهائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.