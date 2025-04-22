رغم العرض المجنون، نجم باريس سان جيرمان يغلق الباب في وجه مانشستر سيتي

تأزمت محاولات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضم صفقة جديدة من باريس سان جيرمان الفرنسي تلبية لرغبة الإسباني بيب جوارديولا.

جوارديولا يرغب في ضم دوي إلى مانشستر سيتي

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن السيتي أبدى استعدادًا لتقديم عرض مغر مجنون لإقناع ديزيريه دوي جناح باريس سان جيرمان.

وأكدت: لكن اللاعب الفرنسي الشاب رد بأن لديه رغبة قوية في البقاء مع العملاق الفرنسي.

وأضافت: أنه بعدما علم باريس سان جيرمان باهتمام مانشستر سيتي، قد تعرض إدارة النادي الفرنسي عقدا جديدا يتضمن رفع راتب اللاعب الشاب مع تمديد التعاقد لموسم إضافي حيث ينتهي التعاقد الحالي في صيف 2030.

وتابعت "ومع ذلك، لم تصل هذه المحادثات إلى مرحلة متقدمة، وسيتعين إحراز تقدم كبير في المفاوضات بين الطرفين قبل التوقيع".

وأوضحت أيضا أن دوي لديه رغبة في اللعب بعمق الهجوم في الموسم المقبل بدلا من أداء مهام الجناح التي ينفذها هذا الموسم.

وختمت تقريرها بأن لويس إنريكي مدرب بي إس جي بصدد الموافقة على رغبة دوي في الموسم المقبل.

دوي أساسيا في تشكيلة لويس إنريكي

وبات ديزيريه دوي (19 عامًا) ركيزة أساسية في صفوف الفريق الباريسي وفرض نفسه بقوة بعدما كان بعيدًا عن الحسابات عند انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من رين في صيف 2024.

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