رسالة حساسة لزوجته كلمة السر، وزارة الدفاع الأمريكية تبدأ الانقلاب على هيجسيث

أراد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إحداث تغيير في الوزارة (البنتاجون)، لكن بعد أقل من 90 يومًا من أدائه اليمين، يبدو أنه فقد توازنه بسبب الاضطرابات التي أحدثها بنفسه.

رسائل نصية تتضمن خططًا عسكرية أمريكية حساسة من هاتفه الشخصي إلى زوجته وشقيقه

واتهم هيجسيث، مقدم البرامج السابق في شبكة فوكس نيوز، مستشاريه السابقين الموثوق بهم بالانقلاب عليه بعد الكشف عن إرساله رسائل نصية تتضمن خططا عسكرية أمريكية حساسة من هاتفه الشخصي إلى زوجته وشقيقه ومحاميه وآخرين.

وقال هيجسيث في حديقة البيت الأبيض: "يا لها من مفاجأة كبيرة طرد عدد قليل من المسربين وخروج مجموعة من المقالات المثيرة للجدل".

ورأى البيت الأبيض أن المؤامرة على هيجسيث تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة الصغيرة من معاونيه المخلصين في السابق، الذين تم فصلهم بعد اتهامات بتسريب معلومات حساسة، لتشمل وزارة الدفاع ذاتها.

ومنذ توليه منصبه، تحرك هيجسيث بسرعة مذهلة لإعادة تشكيل الوزارة، إذ طرد كبار الجنرالات في سعيه إلى تنفيذ أجندة الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب والقضاء على مبادرات التنوع التي يقول إنها تمييزية.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا ما يحدث عندما يعمل البنتاجون بأكمله ضدك وضد التغيير الضخم الذي تحاول تنفيذه".

وحتى الآن، يدعم ترامب هيجسيث بقوة، قائلًا إنه "يبلي بلاءً حسنًا".

وقال ترامب للصحفيين: "تولى منصبه للتخلص من كثير من الأشخاص السيئين. وهذا ما يفعله".

ويأتي الجدل الأخير بعد إقالة معاونين عينتهم إدارة ترامب في البنتاجون، وهي عمليات إقالة ناجمة عن تحقيق في تسريب أمر بفتحه رئيس موظفي الوزارة في 21 مارس.

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