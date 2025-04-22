الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان، أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان صدر مساء الإثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.

وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شخص لاحقا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

وكاد فرنسيس أن يفارق الحياة أثناء إقامته في المستشفى، وفقا لفريقه الطبي، عندما دخله منتصف فبراير الماضي.

وكان الفاتيكان أعلن أمس الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

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