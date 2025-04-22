الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الفاتيكان يعلن رسميا سبب وفاة البابا فرنسيس

البابا فرنسيس، فيتو
البابا فرنسيس، فيتو

بابا الفاتيكان، أعلن المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان صدر مساء الإثنين عن السبب الذي أدى إلى وفاة البابا فرنسيس.

وأكد المكتب أن بابا الفاتيكان توفي صباح الاثنين إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرا أيضا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شخص لاحقا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

وكاد فرنسيس أن يفارق الحياة أثناء إقامته في المستشفى، وفقا لفريقه الطبي، عندما دخله منتصف فبراير الماضي.

وكان الفاتيكان أعلن أمس الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر ناهز الـ88 عاما، وذلك بعد معاناة من مشاكل صحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكتب الصحافي للفاتيكان بابا الفاتيكان سكتة دماغية البابا فرنسيس وفاة البابا فرنسيس

مواد متعلقة

بعد التردد، ترامب يحسم مصير حضوره جنازة البابا فرنسيس

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

نقيب المحامين ينعى البابا فرنسيس: رحل بعد مسيرة مشرفة في خدمة الإنسانية

أبو الغيط ناعيًا البابا فرنسيس: كان صوتًا فريدًا للإنسانية والضمير

ads

الأكثر قراءة

ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع مفاجئ للطماطم والليمون يواصل جنونه

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي بـ 83 جنيها وقفزة جديدة في البوري

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

هجوم ناري من جمال عبد الحميد على زيزو وهذا ما قاله عن إدارة الزمالك

5 سنوات وتسليم الإدارة والانسحاب من غزة، تفاصيل أحدث مقترح لوقف حرب غزة

خدمات

المزيد

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية