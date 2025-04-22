بعد التردد، ترامب يحسم مصير حضوره جنازة البابا فرنسيس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته ميلانيا يعتزمان السفر إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، فيما ستكون أول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير.



وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سنذهب أنا وميلانيا إلى جنازة البابا فرنسيس في روما، نتطلع إلى التواجد هناك".

وأمس الإثنين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، الذي توفي صباح الإثنين عن 88 عاما.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "لا أعرف بعد". وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: "لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت".

وأعلن ترامب أيضا أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات. وقد تم تنكيس الأعلام فوق سطح البيت الأبيض.

وتوفي البابا فرنسيس صباح الإثنين عن عمر يناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية أدت إلى فشل في القلب، وفقا للفاتيكان.

قد اختار الحبر الأعظم، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، أن يدفن خارج أسوار الفاتيكان، في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، بعد أن وضع قواعد جديدة لمراسم جنازة أكثر تواضعا قبل وفاته.

ومع ذلك، ستكون جنازة البابا فرنسيس حدثا عالميا، حيث من المتوقع أن يحضرها رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم.

من المقرر أن يجتمع الكرادلة في الفاتيكان اليوم الثلاثاء لمناقشة ترتيبات الجنازة، وعادة ما يتم الدفن بعد أربعة إلى ستة أيام من الوفاة.

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