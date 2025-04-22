بصحبة نجله، حمادة هلال يتألق بجلباب "المداح" في حفل شم النسيم (فيديو وصور)

أحيا الفنان حمادة هلال حفلًا كبيرًا في نادي الشمس، ضمن احتفالات شم النسيم، وسط حضور جماهيري ضخم.

وفاجأ حمادة هلال جمهوره في الحفل بالظهور بلوك شخصية صابر المداح، التي يقدمها في مسلسل المداح حيث ارتدى جلباب المداح، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور، ليقدم العديد من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها بخاف وغيرها من الأغاني.

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وقرر حمادة هلال أن يصطحب نجله على المسرح، وطلب من الجمهور الدعاء له، بعد نجاحه في رمضان 2025 من خلال مشاركته في مسلسل المداح، وقال حمادة هلال: "ابني عمل دور حلو في المداح ادعوا له بقى".

يذكر أن حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني من خلال الجزء الخامس من مسلسل المداح، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك في العمل كل من هبة مجدي، خالد سرحان، غادة عادل، دارين حداد، وآخرين، كما أنه من المفترض أن يقدم الجزء السادس من العمل في رمضان 2026.

وكان الفنان حمادة هلال، أثار الجدل والقلق بين جمهوره، بعدما كتب منشورًا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي قال خلاله جملة “مش مرتاح”، مما جعل الكثير يتساءل حول قصده من وراء تلك الجملة.

وكشف مصدر مقرب من حمادة أن الأمر لا يدعو إلى القلق، حيث إنها اسم اغنية جديدة يستعد لإطلاقها حمادة هلال خلال الأيام القليلة القادمة، وما فعله هو مجرد دعاية للأغنية، لكن بطريقة تشويقية ومثيرة بشكل أكبر.

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