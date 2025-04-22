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ثقافة وفنون

عمرو أديب عن التلاسن بين ويجز ومروان بابلو: الدنيا مقلوبة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب وويجز ومروان بابلو، فيتو

علق الإعلامي عمرو أديب على المنافسة القائمة في الراب المصري حاليًّا بين ويجز ومروان بابلو.

 

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: "فيه معركة  شرسة عنيفة دايرة دلوقتِ في عالم الراب المصري بين المعلم ويجز والجامد مروان بابلو.. ويجز بيرد بالغنا على بابلو بعد ما لسن عليه فى حفلة واظن كمان ويجز عمل مقطع كده بيرد على وائل غنيم".

 

وأضاف عمرو أديب: "الدنيا مقلوبه وتحس إن هما وجمهورهم فى مجرة أخرى عالم قائم بذاته كده بعيد عن كل حاجة".

 

ويجز يطرح أغنية الوعد

كان مطرب الراب، ويجز تصدر خلال الساعات الماضية تريند يوتيوب، بأغنيته الجديدة “الوعد”، الذي طرحها عبر قناته الرسمية.

 

وحققت الأغنية ما يقرب من مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها، وتصدرت الترتيب الأول عبر يوتيوب.

 

وجاءت كلمات أغنية الوعد كالتالي: "يجيلي يستلقى الوعد، أسنّ لسان وأزفر كعب، لو ع الونش أفرهد شعب، ملايين يا لقطة أفرج شعب، أبقى عملك الأسود، أمّا شروطنا تستوفى، تسمع حسّي تستموتع الـ Repeat فـ تتوفّى، كاظم بطشي وما تصلبطشي، عالفهم تبن وما طمرشي، جبتلهم موز وما طمرشي أخد فكرة وما قدرشي".

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ويجز مروان بابلو أغنية الوعد عمرو أديب

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ويجز يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "الوعد"

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