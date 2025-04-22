من ماجدة الخطيب إلى سارة خليفة، أبرز نجوم "الكيف" الذين سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات

تعد المنتجة سارة خليفة التي يتم التحقيق معها حول حيازتها مواد مخدرة، ليست الشخصية الفنية الوحيدة التي تورطت في حيازة المواد المخدرة، فهناك العديد من المشاهير في مجال الفن والتمثيل تم محاكمتهم في قضايا مخدرات بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، نسردها في السطور التالية:

ضبط سعد الصغير وبحوزتهم مواد مخدرة في مطار القاهرة

المطرب الشعبي سعد الصغير، عثر بحوزته على مواد مخدرة في مطار القاهرة، أثناء عودته من خارج مصر، واعترف سعد لجهات التحقيق بشرائه لتلك المواد المخدرة من الولايات المتحدة الأمريكية أثناء رحلته هناك، وأن تلك المواد لا يتعاطاها وإنما جلبها لإهدائها لبعض أصدقائه، ليورط نفسه في قضية جلب المواد المخدرة وتعاطيها.

وحكم على سعد الصغير بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ليخفف الحكم بعدها إلى ستة أشهر، والتي قضاها داخل أحد السجون، وخرج من السجن منذ شهر تقريبًا بعد تأدية العقوبة.

ضبط الفنانة منه شلبي وبحوزتها مواد مخدرة بمطار القاهرة

الفنانة منة شلبي تم ضبطها بمطار القاهرة أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر عام 2022، حيث عثر موظفو الجمارك المصرية على بعض العبوات مختلفة الأحجام داخل حقيبتها، وبفحصها تبين أنها مخدر الحشيش، وأحيلت منة بعدها للمحاكمة، ليصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

ضبط دينا الشربيني بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك وبحوزتها مخدر الكوكايين

في عام 2013، ألقى أفراد الأمن على النجمة دينا الشربيني بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك وبحوزتها بعض المواد المخدرة من الكوكايين، حيث رصدت الأجهزة الأمنية تلك الشقة ووجدت بعض الأشخاص يترددون عليها بشكل مريب، مما جعلهم يداهمون ذلك المكان الذي كانت تتواجد داخله دينا الشربيني وبعض الأشخاص الآخرين، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة، لتعترف دينا بعدها بتعاطي المخدرات، وحكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، وقضت عقوبتها بسجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية.

اتهام الفنان أحمد عزمي في قضية تعاطي المواد المخدرة

في 2015م اتهم الفنان أحمد عزمي في قضية تعاطي المواد المخدرة، بعدما ألقي القبض عليه بمدينة شرم الشيخ وبحوزته مخدر الترامادول بغرض التعاطي.

واعترف عزمي بحيازته للمخدرات، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر، قضاها بسجن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الحكم على ماجدة الخطيب 5 سنوات بالاتجار في المواد المخدرة

في عام 1985 م تم إلقاء القبض على الفنانة ماجدة الخطيب، وبحوزتها كميات كبيرة من المواد المخدرة، إلا أنها أكدت أثناء التحقيق معها استخدامها لهذه المواد في التمثيل، لكن صدر الحكم ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات، وبعد أن قضت عقوبتها خرجت وهي في حالة صحية سيئة، وظلت في رحلة طويلة من العلاج حتى توفيت في شهر ديسمبر 2006.

القبض على حاتم ذو الفقار بالسجن بتهمة تعاطي مواد مخدرة

في عام 1987 ألقت أجهزة الأمن على حاتم داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العباسية، وبحوزته مخدر الحشيش والهروين بغرض التعاطي، وتمت إحالته للمحاكمة التي قضت بسجنه لمدة عام وتغريمه 500 جنيه، وقضى حاتم عقوبته وخرج من السجن، ليتم ضبطه مرة ثانية في مايو 1994 بهيروين ومبلغ ضئيل، لكن قضت المحكمة ببراءته من اتجاره بالمخدرات في يوليو 1994، كما تم ضبطه للمرة الثالثة في فبراير 1995، برفقة صديقه تاجر المخدرات الذي تعرف عليه في سجن أبو زعبل، وقضت المحكمة آنذاك ببراءته من تهمة التعاطي.

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