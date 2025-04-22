مأساة بنات العم، آخر تطورات البحث على جثمان "ريهام" ضحية السيلفي الرابعة بحفل زفاف ببني سويف (صور)

تواصل قوات الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية بـ محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، جهودها المكثفة لليوم الخامس على التوالي، للعثور على جثمان الفتاة الرابعة، ضحية حادث الغرق المأساوي الذي وقع بقرية "صالح فريد" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، بعدما سقط 4 من أبناء عمومة واحدة في مياه نهر النيل أثناء التقاطهم صورة تذكارية "سيلفي" خلال مشاركتهم في حفل زفاف عائلي.

الفتاتين ضحية الحادث

انتشال الجثة الثالثة لضحايا السيلفي ببني سويف

وتمكنت فرق الإنقاذ، صباح أمس الإثنين، من انتشال الجثة الثالثة، والتي تبيّن أنها تعود للفتاة دعاء ربيع سالم، البالغة من العمر 15 عامًا، لتلحق بأبناء عمومتها محمد ربيع سالم (17 سنة)، ومحمود عيد سالم (16 سنة)، واللذين تم انتشال جثمانيهما خلال اليومين الماضيين، ونُقلا إلى مستشفى الفشن المركزي بـ بني سويف، لإنهاء الإجراءات القانونية ودفنهما.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة لانتشال الجثة الرابعة والأخيرة، والتي تعود للفتاة ريهام، والتي تبلغ من العمر 15 عامًا، وسط حالة من الترقب والقلق الشديدين بين الأهالي، الذين لم يفارقوا ضفاف النهر منذ وقوع الحادث، أملًا في العثور على الجثمان وإنهاء حالة الحزن التي خيمت على القرية.

الشابين ضحية الحادث

تفاصيل غرق 4 أبناء عمومة في مياه النيل ببني سويف

وتعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى مساء الخميس الماضي، حين كان الضحايا الأربعة يقفون أعلى مرسى نهري غير مؤمن، لالتقاط صورة سيلفي للذكرى، إلا أن اختلال توازن إحدى الفتيات تسبب في سقوطها في المياه، فحاول الثلاثة الآخرون إنقاذها، لكن قوة التيار جرفتهم جميعًا إلى عمق النهر، ما أدى إلى غرقهم في مشهد مأساوي أبكى القرية بأكملها.

وقد أثار الحادث حالة من الحزن والأسى العميق بين أهالي قرية "صالح فريد"، الذين تحول فرحهم إلى مأتم كبير، بعد فقدان أربعة من شبابهم في لحظة واحدة، وناشد الأهالي الجهات المعنية بتأمين المراسي النهرية، ووضع لافتات تحذيرية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة مستقبلًا.

وفي ظل استمرار جهود فرق الإنقاذ، يأمل الجميع في سرعة العثور على جثمان الفتاة "شهد"، لتكتمل فصول المأساة، وتُسدل الستار على واحدة من أكثر الحوادث المؤلمة التي شهدتها محافظة بني سويف في الآونة الأخيرة.

الأهالي ينتظرون خروج الجثامين

بني سويف تناشد مواطنيها تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل

من جانبها ناشدت محافظة بني سويف، مواطني المحافظة، بضرورة توخي الحذر ومراقبة أطفالهم، وتجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل حفاظا على سلامتهم، ودعت المواطنين إلى ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم السماح لهم بالاقتراب من نهر النيل دون إشراف، حفاظا على سلامتهم ووقايتهم من أي مخاطر.

يُذكر أن محافظة بني سويف، قد شهدت خلال الأعوام الماضية عددًا من حوادث الغرق المؤلمة في نهر النيل، خاصة في فترات الاحتفالات والأعياد، ما دفع الجهات المعنية إلى تكثيف حملات التوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تكرار هذه الحوادث، سعيًا لضمان قضاء المواطنين لأوقات ممتعة وآمنة.

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