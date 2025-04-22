ضبط شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال عربي

سارة خليفة، تأكيدا لانفراد فيتو بإصدار جهات التحقيق قرار ضبط وإحضار متهمين جدد في قضية سارة خليفة لمشاهير، نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الإدارات الأخرى من ضبط متهم جديد مشهور في واقعة تشكيل المنتجة سارة خليفة ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 6 متهمين وفقا لقرار ضبط وإحضار صادر ضده بمنطقة القاهرة الجديدة، جاء ذلك ضمن حملة قرارات ضبط وإحضار صادر مع متورطين شركاء المتاحة سارة خليفة في قضية تجارة المخدرات.

وتواصل أجهزة الأمن جهودها للقبض على شخصين منهم رجل أعمال عراقي متورط في الواقعة وصادر ضده قرار ضبط وإحضار أيضا.

وكشف مصدر مطلع أن التحقيقات التي تتم حاليًّا مع المنتجة سارة خليفة أسفرت عن وجود علاقة مهنية جمعتها بعدد من الأطراف المشتبه بتورطهم في الشبكة، خاصة عبر تنظيم حفلات لمطربين شعبيين وشخصيات مثيرة للجدل، متورطين معها.

وأوضح المصدر أن الجهات القضائية أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين الهاربين، لتكوينهم شبكة لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله في القضية، وسماع جميع الشهادات حول ملابسات القضية.

وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة من المشاهير ويعدون ضمن التشكيل المسؤولين عن بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد، وتوفير أدوات التصنيع، إلى جانب المشاركة في توزيع المواد المخدرة.

يذكر أنه تم أمس القبض علي شقيق سارة خليفة بحوزته 15 كيس من مخدر البودرة في التجمع.

لحظة القبض على سارة خليفة

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه)

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق والتحقيقات الرسمية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات مازالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد

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