هجوم ناري من جمال عبد الحميد على زيزو وهذا ما قاله عن إدارة الزمالك

شن جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارته السابق، هجومًا على اللاعب أحمد سيد "زيزو" واتهمه بتعمد تأخير تجديد عقده مع النادي بهدف الرحيل مجانًا.

ودافع عبد الحميد بشدة عن إدارة الزمالك، مؤكدًا أنها لم تقصر في مفاوضاتها مع اللاعب، وأن زيزو كان يتحجج بأعذار مختلفة لتضييع الوقت.

وشكك عبد الحميد في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، في مصداقية العروض الخليجية المغرية التي ترددت حول زيزو، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عرض رسمي.

كما انتقد بشدة مطالب اللاعب المالية المبالغ فيها للتجديد، واصفًا إياها بأنها غير منطقية في ظل الظروف الحالية للنادي.

وأعلن عبد الحميد عن دعمه الكامل لإدارة الزمالك في هذا الملف، مشيرًا إلى الدور السلبي الذي يلعبه بعض وكلاء اللاعبين في الضغط على الأندية لتحقيق مصالحهم الشخصية.

يذكر أنه تأكد انتقال أحمد السيد زيزو الى النادي الأهلي عقب فشل تجديد عقده مع نادي الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وشدد عبد الحميد على أن "الدوري ما زال له بقية"، وأن الحظوظ متقاربة بين بيراميدز والأهلي والزمالك، مع إيلاء أهمية خاصة للقاء الزمالك وبيراميدز وتأثيره المحتمل على النتائج النهائية للموسم.

كما أشار إلى الدور التاريخي للجماهير في ترسيخ سيطرة الأهلي والزمالك على الألقاب، موضحًا أن القاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتع بها القطبان تمنحهما أفضلية لا يمتلكها بيراميدز، مستشهدًا بفترة ما بعد تتويج الإسماعيلي بالدوري كدليل على هذا التأثير.

وعلى صعيد الفريق الأبيض، دعا عبد الحميد إلى منح المدرب بيسيرو الدعم والوقت الكافيين لتطبيق رؤيته، مؤكدًا على تقديره للعمل الذي يقوم به رغم التحديات المتمثلة في الغيابات والإصابات.

وأعرب عن أمله في استمراره على رأس الجهاز الفني حتى نهاية مشوار الفريق في كأس مصر والدوري، معترفًا بتأثير غياب العناصر الأساسية مثل عبد الله السعيد وناصر ماهر.

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