استدعاء صاحب شركة سياحة شهيرة للتحقيق معه بالجيزة في النصب على المعتمرين

استدعى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، صاحب شركة سياحة شهيرة للتحقيق معه حول ماهو منسوب إليه من تهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموال مقابل أداء عمرة عن طريق النصب.

وكانت مفاجأة صادمة لحجاج بيت الله من مواطنين مصريين وقعوا في فخ إحدى شركات السياحة الشهيرة التي تزاول نشاطا في مجال النصب حيث إنهم تعاقدوا مع الشركة على رحلة عمرة ترانزيت إلى المملكة العربية السعودية، وبعد وصولهم إلى المطار في ميعاد سفرهم لرحلة العمرة، فوجئوا بأن الشركة ألغت الحجوزات الخاصة بهم، وعادوا دون أن يتموا العمرة.

وكان مالك شركة تسويق عقاري بصفته حاصل على تفويض من 23 شخصا، قد حرر محضرا بقسم شرطة الجيزة لتضرر مفوضيه من شركة سياحة شهيرة، بعدما تعاقدوا مع الشركة على رحلة عمرة ترانزيت، وبعد وصولهم لمطار القاهرة فوجئوا بأن الشركة ألغت الرحلة.



تلقى رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة المقدم هشام فتحي، يفيد بتلقي الرائد هشام عكاشة معاون أول مباحث القسم، بلاغًا من أحد الأشخاص مالك شركة تسويق عقاري، بصفته حاصل على تفويض من 23 شخصا، لتضرر مفوضيه من شركة سياحة شهيرة كائنة بشارع ابن مثير بدائرة القسم.

وقال في بلاغه: إن مفوضيه تعاقدوا مع الشركة على رحلة عمرة ترانزيت إلى المملكة العربية السعودية، وبعد وصولهم إلى المطار في ميعاد سفرهم لرحلة العمرة، فوجئوا بأن الشركة ألغت الحجوزات الخاصة بهم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



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