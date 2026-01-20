الثلاثاء 20 يناير 2026
محافظات

147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان العلوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اليوم الثلاثاء امتحانات اليوم الثالث للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بالمحافظة.

تعليم الشرقية: إحباط محاولات غش وتصوير امتحان العربي.. ونسبة الحضور 99.4%

تستمر باقي المواد وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم

الشهادة الإعدادية، ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة العلوم، وقد تم تحديد مدة الامتحان ساعتين، فيما تستمر باقي المواد وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية.


منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالدقة في أعمال التصحيح والرصد عقب انتهاء الامتحانات، وإتاحة الوقت الكافي للطلاب للإجابة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بصورة منظمة وآمنة.

