مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صراع مان سيتي وأستون فيلا على التأهل لأبطال أوروبا
تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري السعودي.
كأس عاصمة مصر
إنبي مع حرس الحدود 7 مساء - أون سبورت 1
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي مع أستون فيلا 9 مساء - بي إن سبورتس 1
الدوري الإسباني
برشلونة مع ريال مايوركا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3
الدوري الفرنسي
نانت مع باريس سان جيرمان 8.45 مساء - بي إن سبورتس 4
الدوري السعودي
ضمك مع النصر 6.05 مساء - SSC SPORT
الوحدة مع أهلي جدة 6.20 مساء - SSC SPORT
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