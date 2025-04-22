مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صراع مان سيتي وأستون فيلا على التأهل لأبطال أوروبا

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري السعودي.

كأس عاصمة مصر

إنبي مع حرس الحدود 7 مساء - أون سبورت 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي مع أستون فيلا 9 مساء - بي إن سبورتس 1

الدوري الإسباني

برشلونة مع ريال مايوركا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

نانت مع باريس سان جيرمان 8.45 مساء - بي إن سبورتس 4

الدوري السعودي

ضمك مع النصر 6.05 مساء - SSC SPORT

الوحدة مع أهلي جدة 6.20 مساء - SSC SPORT

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.