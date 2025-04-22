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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها صراع مان سيتي وأستون فيلا على التأهل لأبطال أوروبا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في كأس عاصمة مصر والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الفرنسي والدوري السعودي.

كأس عاصمة مصر 

إنبي مع حرس الحدود 7 مساء - أون سبورت 1 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

مانشستر سيتي مع أستون فيلا 9 مساء - بي إن سبورتس 1 

الدوري الإسباني 

برشلونة مع ريال مايوركا 9.30 مساء - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي 

نانت مع باريس سان جيرمان 8.45 مساء - بي إن سبورتس 4 

الدوري السعودي 

ضمك مع النصر 6.05 مساء - SSC SPORT 

الوحدة مع أهلي جدة 6.20 مساء - SSC SPORT 

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الدوري الانجليزي الدوري السعودي كأس عاصمة مصر الدوري الفرنسي الدوري الإسباني

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