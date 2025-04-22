مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

جاء تأخر سفر أحمد حمدي نجم نادي الزمالك إلى الخارج للاطمئنان على إصابته، ليكون سببا في تأجيل عودته الرسمية للمباريات.

الزمالك يرفض تحمل سفر أحمد حمدي للخارج

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: أحمد حمدي كان بيستعد للسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية إضافية والاطمئنان على الجراحة التي أجراها سابقًا في الرباط الصليبي.

وأضاف أن أحمد حمدي تواصل مع عدد من مسؤولي الزمالك في أكثر من مناسبة، من أجل توفير تكاليف السفر، إلا أنه فوجئ برد غير متوقع، حيث تم إبلاغه بأن النادي يمر بضائقة مالية، وعليه أن يتحمل نفقات السفر بنفسه.

ويخشى اللاعب من التعرض لمصير مشابه لزميله محمود حمدي "الونش"، الذي سبق وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وهو ما يجعله مترددًا في العودة السريعة للمباريات دون التأكد الكامل من سلامته.

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