ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22 بعد تعثر الكبار

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل آرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 22 فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثم ليفربول رابعًا برصيد 36 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

1- آرسنال 50 نقطة

2- مانشستر سيتي 43 نقطة

3- أستون فيلا 43 نقطة

4- ليفربول 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 35 نقطة

6- تشيلسي 34 نقطة

7- برينتفورد 33 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة

9- سندرلاند 33 نقطة

10- إيفرتون 32 نقطة

11- فولهام 31 نقطة

12- برايتون 30 نقطة

13- كريستال بالاس 28 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- بورنموث 27 نقطة

16- ليدز يونايتد 25 نقطة

17- نوتنجهام 22 نقطة

18- وست هام 17 نقطة

19- بيرنلي 14 نقطة

20- وولفرهامبتون 8 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22



وشهدت الجولة الـ 22 تعثر فرق المربع الذهبي سواء بالتعادل أو الخسارة كالتالي

نتائج الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (2-0)

ليفربول ضد بيرنلي (1-1)

تشيلسي ضد بيرنتفورد (2-0)

توتنهام ضد وست هام يونايتد (1-2)

سندرلاند ضد كريستال بالاس (2-1)

ليدز يونايتد ضد فولهام (1-0)

نوتينجهام فورست ضد آرسنال (0-0)

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل (0-0)

أستون فيلا ضد إيفرتون (0-1)

برايتون ضد بورنموث (1-1)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.