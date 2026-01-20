الثلاثاء 20 يناير 2026
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22 بعد تعثر الكبار

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل آرسنال تصدر قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 22 فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا ثم ليفربول رابعًا برصيد 36 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

1- آرسنال 50 نقطة
2- مانشستر سيتي 43 نقطة
3- أستون فيلا 43 نقطة
4- ليفربول 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 35 نقطة
6- تشيلسي 34 نقطة
7- برينتفورد 33 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة
9- سندرلاند 33 نقطة
10- إيفرتون 32 نقطة
11- فولهام 31 نقطة 
12- برايتون 30 نقطة
13- كريستال بالاس 28 نقطة
14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
15- بورنموث 27 نقطة
16- ليدز يونايتد 25 نقطة
17- نوتنجهام  22 نقطة
18- وست هام 17 نقطة
19- بيرنلي 14 نقطة
20- وولفرهامبتون 8 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22
 

وشهدت الجولة الـ 22 تعثر فرق المربع الذهبي سواء بالتعادل أو الخسارة كالتالي 

نتائج الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي 

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي (2-0)

ليفربول ضد بيرنلي (1-1)

تشيلسي ضد بيرنتفورد (2-0)

توتنهام ضد وست هام يونايتد (1-2)

سندرلاند ضد كريستال بالاس (2-1)

ليدز يونايتد ضد فولهام (1-0)

نوتينجهام فورست ضد آرسنال (0-0)

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل (0-0)

أستون فيلا ضد إيفرتون (0-1)

برايتون ضد بورنموث (1-1)

