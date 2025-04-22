الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22 أبريل حتى الأحد المقبل 27 أبريل 2025، مؤكدة بتغييرات جذرية في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

وأكدت الأرصاد الجوية في تنويه أن طقس اليوم يشهد موجة حارة حيث تسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها على جميع الأنحاء لتصل إلى 42 درجة مئوية على جنوب البلاد و39 درجة في القاهرة الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 22 أبريل توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح

كما أشارت إلى أن طقس اليوم يشهد نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء

وعن طقس غدا الأربعاء 23 أبريل 2025، كشفت الأرصاد الجوية عن انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 5: 10) درجات لتسجل القاهرة والوجه البحري من ( 35: 29) درجة وجنوب البلاد من ( 40: 34) درجة.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرين، فقد أوضحت الأرصاد الجوية إأن حالة البحر المتوسط تكون معتدل، ارتفاع الموج من (1.5:2.25) متر، الرياح جنوبية شرقية / شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج ( 1: 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية / شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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