العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

انتقد الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر، ما وصفه بـ"الآراء الشاذة" التي يطرحها الدكتور سعد الدين الهلالي، والتي يروِّج لها عبر بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أنها تفتقر إلى الأسس العلمية الرصينة، ولا تستند إلى نقل صحيح أو عقل صريح، ولا إلى اجتهاد معتبر أجمعت عليه الأمة.

العواري يهاجم سعد الهلالي: لا تضللوا الناس بآراء شاذة باسم الاجتهاد

وكتب “العواري”: عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ما هكذا يا سعد تُورد الإبل، فما يقوم به الدكتور الهلالي هو خلط متعمد بين حرية الاجتهاد وبين التلاعب بأصول الدين وقطعياته، إذ يُظهر للناس أن بإمكانهم انتقاء ما يشاؤون من الآراء، وكأنهم أهل اجتهاد، بينما هو في الحقيقة يسوقهم إلى الأخذ برأيه الشخصي، الذي لا يقوم على دليل معتبر".

وأضاف: "يخدع الناس بشعارات من قبيل: لا تصدقوا الشيوخ، وهم يريدون فرض كهنوتهم، بينما هو أول من يمارس الكهنوت حين يفرض على العامة آراءه، ويظهرها في ثوب التجديد والتنوير".

العواري يهاجم سعد الهلالي: لا تضللوا الناس بآراء شاذة باسم الاجتهاد

وانتقد العواري ما اعتبره "مجازفة خطيرة" حين يدعو الهلالي إلى مراجعة حدود الله وشرائعه عبر ما أسماه بـ"الاستفتاء الشعبي"، مؤكدًا أن ذلك يدخل في باب التعدي على الثوابت وجرأة غير مسبوقة في تناول أحكام المواريث والتمييز بين الرجل والمرأة، قائلًا: "هل تظن أنك أرحم بالمرأة من خالقها؟ أم أنك ترى أن الله قد ظلمها، فجئت أنت لتنصفها؟!".

كما شدد على أن تقديم الهلالي لنفسه باعتباره صاحب "البيان الصحيح" فيه طعن ضمني في تراث الأمة وعلمائها عبر العصور، وكأن الأمة كانت في ضلال حتى جاء هو ليصحح المسار.

واختتم الدكتور العواري تصريحه بمناشدة الهلالي قائلًا: "راجع نفسك قبل فوات الأوان، فإن الموت يأتي بغتة، ولتكن لديك الشجاعة الأدبية للاعتراف بخطأ ما قدمته للناس، فإن خير الخطَّائين التوابون".

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