أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

طلاب الشهادة الإعدادي،
طلاب الشهادة الإعدادي، فيتو
يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة اليوم  الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة “الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية”.

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية

تعليم الجيزة تطلق تحذيرا هاما لطلاب الشهادة الإعدادية


 ويبدأ امتحان مادة الجبر والإحصاء في التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية من الحادية عشرة ونصف صباحًا حتى الواحدة ونصف ظهرًا.


أعلنت همت إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًّا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت "مدير المديرية" أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة.

