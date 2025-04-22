قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

سارة خليفة، كشف مصدر مطلع أن التحقيقات التي تتم حاليًّا مع المنتجة سارة خليفة أسفرت عن وجود علاقة مهنية جمعتها بعدد من الأطراف المشتبه بتورطهم في الشبكة، خاصة عبر تنظيم حفلات لمطربين شعبيين وشخصيات مثيرة للجدل، متورطين معها.

وأوضح المصدر أن الجهات القضائية أصدرت قرارًا بضبط وإحضار 4 متهمين الهاربين، لتكوينهم شبكة لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت استدعاء ضابط التحريات لسماع أقواله في القضية، وسماع جميع الشهادات حول ملابسات القضية.

وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد أن كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة من المشاهير ويعدون ضمن التشكيل المسؤولين عن بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد، وتوفير أدوات التصنيع، إلى جانب المشاركة في توزيع المواد المخدرة.

ولفت إلى أن سارة خليفة لديها مصنعين لتجارة المخدرات بمنطقتي السلام ومدينة نصر.

وأشار إلى أنها نفت علاقتها بامتلاك الشقة محل الحادث.

وأكد المصدر أن التحقيقات أيضًا كشفت تورط سارة خليفة في قضية عصام صاصا الأخيرة الخاصة بالتزوير والتي ما زالت منظورة في المحكمة.

وكشف أن التحقيقات أسفرت أيضًا عن أن مساعدين المتهمة سارة خليفة داخل مصر أكثر من 10 أشخاص مساعدين لها في تصنيع المواد المخدرة فضلًا عن تعاونها مع أجانب خارج مصر، وارتباطها بمافيا المخدرات خارج مصر الذين كانوا يساعدونها في جلبها من دول أوروبية ومنها الصين.

لحظة القبض على سارة خليفة

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420 مليون جنيه).

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق والتحقيقات الرسمية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات مازالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد

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