ترامب: لا أحد يستطيع حماية جرينلاند ودعوت بوتين للمشاركة في مجلس السلام بغزة

قبل توجهه إلى دافوس في سويسرا، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد أهمية جزيرة جرينلاند بالنسبة إلى بلاده.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء: "سأتحدث عن جرينلاند مع عدد من القادة في دافوس".

كما شدد على أن الجزيرة القطبية التابعة للدنمارك "مهمة جدًا لأمريكا"، مضيفًا "لا أحد يستطيع حماية جرينلاند".

كما أكد ترامب أنه وجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في هذا المجلس، الذي تتخوف العديد من الدول الغربية من أن تتوسع صلاحياته بشكل ينافس فيها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

