كريم فهمي عن ياسمين عبد العزيز: كاريزما ماشية على الأرض ونقطة تحول في حياتي (فيديو)

كشف الفنان كريم فهمي، طبيعة علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وسر تخوفه في العمل معها بمسلسل “وتقابل حبيب”.

وقال كريم: كنت متخوف جدًّا من إعادة التعاون بيني وبين ياسمين عبد العزيز وإن الجمهور هيشوفنا مع بعض تاني وكمان تكرار التعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين وغيره.



كريم فهمي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "ياسمين كاريزما ماشية على الأرض وعلاقتي بيها غريبة جدًّا احنا صحاب أوي بس طول الوقت ناقر ونقير وبنختلف كتير وساعات في التصوير نقفش مع بعض ونقعد أسبوع ما نكلمش.. هي نقطة تحول في حياتي وجدعة وبميت راجل هي كل حاجة وعكسها".

رسالة كريم فهمي لزوجته داليا

وفي نفس الوقت عبَّر كريم عن امتنانه لزوجته داليا، قائلًا: 90% من نجاحي هي السبب فيه واستحملت كتير أوي، آمنت بيَّ كمؤلف وبتحبني كمؤلف أكتر من إني ممثل كانت بتغير أول ما بدأت تمثل لكن دلوقتِ لا مفيش خلاص هي بتختار معايا كل حاجة في أعمالي وممكن ما كنتش أنجح في الاختيار لولاها، وبتدخل في اختيار لبسي وأي شيء يخصني فهي حاجة كبيرة أوي وبقى لنا 12 سنة متجوزين وكنت رومانسي معاها زي فارس أبو العزم.

كريم فهمي يرد على ظهوره كضيف شرف في مسلسل "إش إش"

أكد الفنان كريم فهمي أنه لا يهتم كثيرًا بمسألة تصدر اسمه على "الأفيش"، بقدر ما يركز على جودة العمل ومدى اقتناعه بالدور، مشيرًا إلى أن حب المهنة هو الدافع الأول وراء اختياراته.

وتابع: أنا سهل جدًّا ممكن أكون بطل في مسلسل، وأطلع ضيف شرف في مسلسل تاني... لو دور صغير عجبني ومعنديش أي مشكلة، المهم أحافظ على قيمتي الفنية والأدبية.

عن ظهوره كضيف شرف في مسلسل "إش إش" رغم بطولته لـ"وتقابل حبيب"، أوضح كريم: الموضوع بدأ باتصال من المخرج محمد سامي، قال لي عايزك معايا ضيف شرف... قلت له على طول: حاضر يا سمسم. أنا ما عنديش حسابات البطولة والنجم الأول... أنا بشتغل علشان بحب الشغلانة مش علشان شهرة وخلاص.

النجاح رزق وليس بالجهد

تحدث كريم عن شخصية "فارس أبو العزم" التي ارتبط بها الجمهور، وقال: النجاح رزق وتوفيق من عند ربنا، مش دايمًا المجهود بيكفي. ممكن تشتغل وتتعب وتقدّم أحسن حاجة وربنا ما يكتبش النجاح. أنا مش بعرف أفرح أوي بنجاحاتي... دايمًا بقول الحمد لله، وربنا اللي بيوفق.



أوضح كريم أن البطولة المطلقة ليست هاجسه الأساسي، قائلًا: ما يهمنيش أكون اسم أول، ومش معنى كده أنها مش مهمة، بس لو حسبتها بالطريقة دي مش هنجح، لأني عارف نفسي. أنا مش بكتب فيلم غير وأنا مبسوط... مش بعمل حاجة غير لو حسّيت إني عايز أعملها. وبحبها، دي مش بس شغلانة، دي حاجة بحبها.

عبّر فهمي عن تخوفه من خوض تجربة درامية طويلة في "وتقابل حبيب"، وقال: أنا من محبي المسلسلات القصيرة، 15 أو حتى 10 حلقات، وكنت قلقان من تجربة الثلاثين حلقة. لكنه أضاف بثقة: الكاتب عمرو محمود ياسين بيعرف يلعب لعبة الـ30 حلقة صح، ده ملعبه، وكمان وجود كوادر محترفة طمّنني.

وتابع: كممثل مش بس بنفذ، لازم يكون ليا رأي وبصمة، والنقاش مع المؤلف بيكون دايمًا جزء من شغلي.



كواليس وتقابل حبيب

كشف كريم عن تردده في البداية، قائلًا: بعد "ونحب تاني ليه" ما كانش في كلام بيني وبين حسام شوقي خالص وأما عمرو محمود ياسين كلمني قولتله أما حسام شوقي يكلمني وقعدنا شهر ما حدش كلمني لحد ما قلت مش هعمل المسلسل ده خلاص.

وأضاف: وبعدين لقيت حسام شوقي بيكلمني بيقول لي تعالَ في المكتب عندي وطلعنا ضحكنا وهزرنا ومضيت على بياض وبعدين حصل اللي حصل.



أوضح كريم أن التوازن بين الجانب الاجتماعي والرومانسي في مسلسل "وتقابل حبيب" كان محسوبًا: الناس كانت مستنية اللقطات الرومانسية، بس هي جت بجرعات محسوبة، وده زود تشويق المشاهدين. كما أكد أن النهاية السعيدة للعمل كانت متفقًا عليها منذ البداية.

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