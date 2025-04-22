الذهب يحطم الأرقام القياسية ويقترب من 3500 دولار للأونصة بعد هجوم ترامب على باول

تواصل أسعار الذهب تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، وسط موجة من "الجنون" الاستثماري دفعت بالأونصة إلى الاقتراب من حاجز 3500 دولار، في مشهد يعكس تصاعد القلق العالمي من التوترات الاقتصادية والمالية، ومخاوف الركود وتزايد الضغط على الأسواق.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 3486.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 3492 دولارًا، بحسب بيانات وكالة رويترز.

قفز سعر الذهب بأكثر من 32 بالمئة هذا العام، إذ زعزعت التوترات التجارية الأسواق وقلصت الثقة في الأصول الدولارية، مما عزز بعض الملاذات الآمنة التقليدية.

يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق مدفوعًا بضعف الدولار، وتنامي الإقبال على الملاذات الآمنة، جراء الهجوم غير المسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، مما أثار القلق من احتمال إقالة الرئيس دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عزوفًا عن الاستثمار في الأسهم والسندات الأمريكية والدولار.

وفي وقت تتسابق فيه البنوك المركزية، وصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب والمستثمرون الأفراد على تعزيز حيازاتهم من المعدن النفيس، تحسبًا لأي صدمات قادمة في المشهد الاقتصادي العالمي.

التصريحات الدرامية بين ترامب وباول

وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، تيم ووترر: "أصبح المستثمرون يتجنبون الأصول الأمريكية بشكل كبير وسط مخاوف إزاء الرسوم الجمركية و(التصريحات) الدرامية بين ترامب وباول، وهو ما أبقى الذهب في وضع ممتاز للاستفادة من مشاكل الدولار"، نقلًا عن "رويترز".

جدد ترامب دعوته لخفض أسعار الفائدة على الفور أمس الإثنين محذرًا من أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه تباطؤا، في حين انتقد موقف باول المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير لحين اتضاح تأثير خطط الرسوم الجمركية على التضخم.

وواجهت أسواق الأسهم الآسيوية صعوبة في الحفاظ على استقرارها بعد عمليات بيع سريعة للأصول الأميركية أدت إلى إضعاف وول ستريت والدولار.

واتهمت الصين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتجاوز مستوى 3300 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي واستمر في مساره الصعودي وتجاوز 3400 دولار أمس الاثنين.

وتترقب الأسواق تصريحات من عدة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، على أمل الحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية وسط مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي.

تراجع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.57 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 964.78 دولار، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 939.50 دولار.

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