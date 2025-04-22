دي مش قصة خيالية، جمال شعبان يكشف عن معجزة طبية حدثت بغرفة عمليات مستشفى سيد جلال

روى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الاسبق، معجزة حدثت بغرفة عمليات مستشفى سيد جلال التابعة لكلية طب جامعة الأزهر.

وقال “شعبان” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "عاشت جامعة الأزهر العريقة وكلية طب الأزهر الرائدة وعاش أطباء مصر المعجزة حصلت في أوضة العمليات… والإيد رجعت والحمد الله!".



وأضاف: "بعد جراحة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة متواصلة شاب صغير اتعرض لحادث مروع…الإيد اتقطعت بالكامل من عند الرسغ! وفي لحظة… الحلم اتكسر، والأمل ضاع، والدنيا اسودّت.. لكن والحمد لله في قسم جراحة التجميل – كلية طب الأزهر، ما بيعرفوش كلمة "مستحيل".



وأشار إلى أن نواب جراحة التجميل بالأزهر دخلوا في سباق مع الزمن، وأن الحالة اتحجزت ودخلت على عمليات الطوارئ في أقل من نص ساعة وتم إجراء عملية دقيقة جدًّا.



وتابع: "وصل فيها شرايين، أوردة، أعصاب، أوتار، عضلات…كله اتوصَّل بإتقان، وكأن الإيد عمرها ما اتقطعت، وبفضل الله، وبإيدين أطباء مخلصين، وتحت توجيهات أساتذة عظماء، رجعوا الحياة لإيد كانت انتهت… رجعوا الإحساس، والحركة، والأمل".



واستطرد: "دي مش قصة خيالية… دي قصة حقيقية من قلب مستشفى سيد جلال بطب الأزهر، وهتفضل علامة من ضمن علامات كتير في تاريخ القسم، ودليل على اللي قدر أطباء من مصر في طب الأزهر.



وأردف: "دي مش مجرد عملية… دي حياة رجع ليها الأمل والشكر موصول حقيقي " لاصحاب الفضل اللي بيتعلموا ولسه بيتعلموا علي أيديهم، باقة من أكبر أساتذة جراحة التجميل في مصر والوطن العربي" برئاسة أد/ طارق البانوبي أستاذ جراحة التجميل بطب الأزهر وتحت توجيهات ودعم اد/ محمد أسامة استاذ مساعد جراحة التجميل بطب الأزهر وشكر خاص حقيقي للناس اللي تعبت وسهرت وبفضل الله ربنا أعانهم وكانوا سبب في إعادة الأمل

د/ عبدالله السعدني مدرس م جراحة التجميل بالأزهر

"و الأطباء المقيمين بقسم جراحة التجميل "

د/ احمد عبدالحفيظ

د/ عمر جبريل

د / عبدالله ابو المجد

د/ أحمد البحيري

د/ حسام التهامي

د/ السيد حسن

د/ محمد هريسه

وفريق التمريض والعمليات.



كما وجه الشكر إلى الأزهر الشريف منارة العلم والإيمان برئاسة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وطب الأزهر قلعة الطب التاريخية على مر العصور برئاسة أد. حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر، وإدارة مستشفيات جامعة الأزهر “اللي وقفوا بجانب الحالة لحظة بلحظة ووفروا جميع التسهيلات”.

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