أخبار الفن اليوم، العوضي يعلن زواجه بعد رمضان عبر برنامج رامز جلال وياسمين عبد العزيز تعلق، باسم سمرة يعود من الموت في "العتاولة 2"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وقوع الفنان أحمد العوضي ضحية للحلقة الأولى من برنامج المقالب الجديد “رامز إيلون مصر”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قدم الفنان رامز جلال، ضحية برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الفنان أحمد العوضي، كونه تزوج نجمة حتى اكتشفت زواجه منها من أجل سكة الشهرة، وعندما اكتشفت حقيقته تخلصت منه-في إشارة للفنانة ياسمين عبد العزيز.

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز بطريقة غير مباشرة، على حلقة زوجها السابق الفنان أحمد العوضي في برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” والتي أعلن خلالها أنه سيتزوج بعد رمضان.

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى حول شروق (مي عمر) وهي شابة طموحة تعيش في منزل يجمعها مع والدتها إخلاص كابوريا (انتصار)، وهي راقصة معتزلة، إضافة إلى خالتها تيسير كابوريا (دينا)، التي كانت راقصة وهي متزوجة من بوشكاش (إدوارد). كما يقيم معهم نُصة، ابن تيسير وبوشكاش ويجسد شخصيته عصام السقا، بالإضافة إلى شقيقتها صفاء (شيماء سيف).



وجه الفنان رامز جلال، سؤالًا محرجًا للفنان أحمد العوضي، بعد الانتهاء من مقلب برنامج “رامز إيلون مصر”، بشأن مدى ارتباطه العاطفي بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

عرضت اليوم السبت، أول أيام رمضان، الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز.

بدأت اليوم قناة mbc مصر عرض أولى حلقات برنامج المقالب “رامز إيلون مصر”، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل غادة عادل "اللمبة الزرقا" المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1.





عرضت منصة شاهد الرقمية ثاني حلقات الموسم الخامس من المسلسل الرمضاني «المداح» قبل عرضه عبر شاشات التليفزيون، والذي يأتي فى موسمه الجديد تحت اسم المداح أسطورة العهد.





قدم الفنان محمد رمضان أولى حلقات برنامجه الجديد “مدفع رمضان” على شاشة قناة dmc.





انطلق قبل قليل، أولى حلقات الموسم الثاني مسلسل الدراما الشعبي الشهير العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته النجون أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.





أطلق مغني المهرجانات حسن شاكوش رفقة المغني حمادة مجدي أغنية جديدة، ضمن أحداث المسلسل الرمضاني “العتاولة 2” بطولة النجم أحمد السقا.

علق الفنان إياد نصار علي مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” وكواليس مشهد اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، موضحا أنه تواصل مع أسرة الشهيد لظهور العمل بشكل مميز ولائق وتجسيد شخصيته بشكل كبير، مؤكدا أن المخرج بيتر ميمي لم يشرح له هذا المشهد وجعله يفاجئ به.

مسلسلات رمضان 2025، حرص صناع مسلسل وتقابل حبيب على إهداء العمل لأرواح المنتجين الأربعة الراحلين.





عاد الفنان باسم سمرة ليستكمل دوره عيسي الوزان بمسلسل “العتاولة 2”التي حصلت على إعجاب العديد من الجمهور، ومن المقرر أن يقابل عيسى الوزان كل من طارق لطفي وأحمد السقا.



عرضت قناة DMC، منذ قليل الحلقة الأولي من مسلسل اخواتي ، للنجمة نيللي كريم، والذي شهد عدة أحداث مثيرة، كانت بدايتها مع تعرض نيللي كريم للتحرش، أثناء تواجدها في الشارع، لتلقن المتحرش علقة ساخنة بمساعدة شقيقاتها روبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي.

أهدي حسام على، مخرج مسلسل “النص” الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، العمل لروح والدته في بداية الحلقة الأولي من العمل، حيث كتب “لروحك السلام يا أمي”.





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