الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

خناقة بين باسم سمرة وعدد من الشباب بالإسكندرية في العتاولة 2

باسم سمرة
باسم سمرة

تشهد أحداث مسلسل العتاولة 2 خناقة عيسى الوزان الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة، في أحد الأحياء الشعبية بالإسكندرية، بسبب تطاول بعض الشباب عليه، دون علمهم بشخصيته.

وتشهد كواليس العمل إقامة حفل زفاف شعبي للفنان طارق لطفي أحد أبطال العمل والفنانة ثراء جبيل، التي تلعب دور زوجته في الجزء الثاني من المسلسل.

 وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الإتحاد السكندري.

 

 

مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر أن يعرض مسلسل العتاولة في شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة، بعد ما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا في رمضان الماضي. 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، ثراء جبيل، يسرا الجديدى، وآخرين،  من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

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