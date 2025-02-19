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ثقافة وفنون

مخرج مسلسل النص ينشر صورة جماعية للأبطال

أبطال مسلسل النص،
أبطال مسلسل النص، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، نشر المخرج حسام علي، مخرج مسلسل النص، صورة جماعية مع أبطال المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتب حسام عبر حسابه على فيس بوك “ النص.. رمضان ٢٠٢٥”.

القناة الناقلة لمسلسل النص 

 ويعرض مسلسل النص في رمضان المقبل عبر قناة on، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة. 

قصة مسلسل النص 

"النص" هو مسلسل كوميدي مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة.

ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

أبطال مسلسل النص 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

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