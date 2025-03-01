السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل إش إش الحلقة الأولى، شرارة الإعجاب تندلع بين مي عمر ومحمد الشرنوبي

مي عمر، فيتو
مي عمر، فيتو

 مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى حول شروق (مي عمر) وهي شابة طموحة تعيش في منزل يجمعها مع والدتها إخلاص كابوريا (انتصار)، وهي راقصة معتزلة، إضافة إلى خالتها تيسير كابوريا (دينا)، التي كانت راقصة وهي متزوجة من بوشكاش (إدوارد). كما يقيم معهم نُصة، ابن تيسير وبوشكاش ويجسد شخصيته عصام السقا، بالإضافة إلى شقيقتها صفاء (شيماء سيف).  

وعلى الرغم من أن إش إش تكره الرقص، بعكس شقيقتها صفاء، إلا أنها مطلوبة أكثر منها في العروض، لكنها ترفض العمل بشكل مستمر وتقرر أن تخرج للرقص فقط مرتين في الشهر من أجل إعالة أسرتها، في الوقت نفسه، تسعى لتطوير نفسها، فتلتحق بدورة لتعلم اللغة الإنجليزية، حيث وصلت إلى المستوى الثالث.  

لقاء قدري بين إش إش ومختار 

أثناء خروجها من أحد دروس اللغة الإنجليزية، كادت إش إش تتعرض لحادث بسيارة كان يقودها مختار (محمد الشرنوبي) ولكنها لا تتعرض لسوء وشرارة الإعجاب تندلع بينهما.

ومع تطور الأحداث، يحاول نُصة التقدم لخطبة إش إش، لكنها ترفض بحجة أنها تعتبره بمثابة شقيق لها، ولاحقًا، تحصل إش إش على فرصة للعمل كمدربة رقص لفتاة في المنزل مقابل أجر جيد، وذلك عبر مكرم شخاليل (علاء مرسي)، وهو ما يسعدها كثيرًا، وتطلب أن يُنادى عليها باسم ميس إش إش أثناء التدريب.

وبمجرد ذهابها للمنزل تتحدث إش إش مع شادية والدة فاتن، الفتاة التي تحتاج لتعلم الرقص بعدما طلقها زوجها لأنها لا تعرف كيف ترقص، وتكتشف شادية أن إش إش هي ابنة إخلاص كابوريا فتبدو على ملامحها الصدمة.

تتوالى الأحداث عندما يظهر مختار مجددًا أثناء إعطائها درس لفاتن، وتدرك إش إش أنه نفس الشخص الذي كاد أن يصدمها بالسيارة، لكنه يأتي هذه المرة برفقة لبنى، خطيبته، التي تمت خطبتها إليه خلال جلسة صلح بين رجب الحريتي، زوج والدته، وشقيقه فرج الجريتلي.

وعندما تعود إش إش إلى منزلها، تخبر والدتها بما حدث خلال الجلسة، فتصدمها الأخيرة بقرارها بعدم السماح لها بالعودة مجددًا إلى هناك بعدما سمعت اسم شادية ورجب الجريتلي، كما تبلغ شادية ابنتها أن إش إش لن تأتي مرة أخرى لتدريبها.

طرح الحلقة الأولى من مسلسل إش إش

طرحت اليوم منصة شاهد أولى حلقات مسلسل للفنانة مي عمر وبتوقيع زوجها المخرج محمد سامي.

وجاء تتر المقدمة الخاصة بالمسلسل بتوقيع الفنانة بوسي، حيث قدمت أغنية “يا ولاد ال” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع عزيز الشافعي، وتسجيل ومكس وماستر هاني محروس.    

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

وتشهد أحداث مسلسل إش إش أيضا تعرض إش إش للعديد من المشاكل وتلجا لصديقها الوحيد الذي يلعب دوره الفنان عصام السقا، لكنه يظهر امامه صديق ومن خلفها حبيب لها ويحبها من طرف واحد بدون علمها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية مسلسل إش إش الفنانة مي عمر الفنان ماجد المصري الفنان عصام السقا المخرج محمد سامي مسلسل إش إش الحلقة الأولى
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

لسه بتحب ياسمين عبد العزيز؟ أحمد العوضي يعلق بعد إعلان زواجه الجديد

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

تحذير من انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

ظهور أبو تريكة ووالدة عبد الوهاب، لقطات من إعلان ستاد الأهلي الجديد

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

الحلقة الثانية من شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يفيق من الغيبوبة.. وزوجته تتزوج عدوه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، السيدة خديجة.. أفضل نساء أهل الجنة

خالد الجندي: لا تدعو بقول "ربنا يخليك" لهذا السبب (فيديو)

ما السر الذي يكون به الكون صالحا؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية