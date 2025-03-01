مسلسل إش إش الحلقة الأولى، شرارة الإعجاب تندلع بين مي عمر ومحمد الشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة الأولى حول شروق (مي عمر) وهي شابة طموحة تعيش في منزل يجمعها مع والدتها إخلاص كابوريا (انتصار)، وهي راقصة معتزلة، إضافة إلى خالتها تيسير كابوريا (دينا)، التي كانت راقصة وهي متزوجة من بوشكاش (إدوارد). كما يقيم معهم نُصة، ابن تيسير وبوشكاش ويجسد شخصيته عصام السقا، بالإضافة إلى شقيقتها صفاء (شيماء سيف).

وعلى الرغم من أن إش إش تكره الرقص، بعكس شقيقتها صفاء، إلا أنها مطلوبة أكثر منها في العروض، لكنها ترفض العمل بشكل مستمر وتقرر أن تخرج للرقص فقط مرتين في الشهر من أجل إعالة أسرتها، في الوقت نفسه، تسعى لتطوير نفسها، فتلتحق بدورة لتعلم اللغة الإنجليزية، حيث وصلت إلى المستوى الثالث.

لقاء قدري بين إش إش ومختار

أثناء خروجها من أحد دروس اللغة الإنجليزية، كادت إش إش تتعرض لحادث بسيارة كان يقودها مختار (محمد الشرنوبي) ولكنها لا تتعرض لسوء وشرارة الإعجاب تندلع بينهما.

ومع تطور الأحداث، يحاول نُصة التقدم لخطبة إش إش، لكنها ترفض بحجة أنها تعتبره بمثابة شقيق لها، ولاحقًا، تحصل إش إش على فرصة للعمل كمدربة رقص لفتاة في المنزل مقابل أجر جيد، وذلك عبر مكرم شخاليل (علاء مرسي)، وهو ما يسعدها كثيرًا، وتطلب أن يُنادى عليها باسم ميس إش إش أثناء التدريب.

وبمجرد ذهابها للمنزل تتحدث إش إش مع شادية والدة فاتن، الفتاة التي تحتاج لتعلم الرقص بعدما طلقها زوجها لأنها لا تعرف كيف ترقص، وتكتشف شادية أن إش إش هي ابنة إخلاص كابوريا فتبدو على ملامحها الصدمة.

تتوالى الأحداث عندما يظهر مختار مجددًا أثناء إعطائها درس لفاتن، وتدرك إش إش أنه نفس الشخص الذي كاد أن يصدمها بالسيارة، لكنه يأتي هذه المرة برفقة لبنى، خطيبته، التي تمت خطبتها إليه خلال جلسة صلح بين رجب الحريتي، زوج والدته، وشقيقه فرج الجريتلي.

وعندما تعود إش إش إلى منزلها، تخبر والدتها بما حدث خلال الجلسة، فتصدمها الأخيرة بقرارها بعدم السماح لها بالعودة مجددًا إلى هناك بعدما سمعت اسم شادية ورجب الجريتلي، كما تبلغ شادية ابنتها أن إش إش لن تأتي مرة أخرى لتدريبها.

طرح الحلقة الأولى من مسلسل إش إش

طرحت اليوم منصة شاهد أولى حلقات مسلسل للفنانة مي عمر وبتوقيع زوجها المخرج محمد سامي.

وجاء تتر المقدمة الخاصة بالمسلسل بتوقيع الفنانة بوسي، حيث قدمت أغنية “يا ولاد ال” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع عزيز الشافعي، وتسجيل ومكس وماستر هاني محروس.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

وتشهد أحداث مسلسل إش إش أيضا تعرض إش إش للعديد من المشاكل وتلجا لصديقها الوحيد الذي يلعب دوره الفنان عصام السقا، لكنه يظهر امامه صديق ومن خلفها حبيب لها ويحبها من طرف واحد بدون علمها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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