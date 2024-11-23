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ثقافة وفنون

فيفي عبده تبدأ تصوير أولى مشاهدها في "العتاولة 2" مع أحمد السقا

فيفي عبده، فيتو
فيفي عبده، فيتو

بدأت الفنانة فيفي عبده تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، وجمعتها المشاهد الأولى بالفنان أحمد السقا، وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تملك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، وتقوم بمساعدتهما خلال أحداث العمل. 


تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

 وتدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2، ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما.

 

 وتدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 

 

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